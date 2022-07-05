Gündem 6lılar emanetçi bir aşık arıyor
ANKARA

6’lılar emanetçi bir ‘aşık’ arıyor

Beş seansta 28 saat konuşan 6’lı masa bileşenleri, cumhurbaşkanı adayını yine açıklamadı. İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki dünkü beşinci toplantıdan bir ‘aday’ çıkması beklenirken, resmin iki soyut parçası gösterildi: Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme kadar görevde kalacak ‘demokrasi aşığı’ bir kişi.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Muhalefet aday arıyor! 6’lı masa emanetçi bir ‘demokrasi aşığı’ arıyor
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Güçlendirilmiş parlamenter sistem parolası ile beşinci randevusunu geride bırakan 6’lı masanın son toplantısından aday yerine "aşıkları" tartışması çıktı.

12 Şubat’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde istişarelerini başlatan 6’lı masa liderlerini önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ağırladı. CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve İYİ Parti’de gerçekleştirilen 5 zirvenin toplamı 28 saati aştı. Ancak masa, adayını yine açıklamadı. 4 saat 50 dakika süren son zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride "Bir kez daha ilan ediyoruz ki Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi aşıklarının adayı olacaktır" denildi. Bildirideki “aşıklar” tartışma konusu oldu.

İYİ PARTİ SONRADAN EKLEDİ

  • Edinilen bilgilere göre kaleme alınan bildirileri genel hatları ile ev sahibi parti belirliyor. Hazırlanan metin, ortak komisyona sunuluyor. Komisyonun rötuşundan geçen metinler, genel başkan ve ilgili genel başkan yardımcılarına gönderiliyor. Diğer partilerden gelen fikirlere göre ise 6’lı masa bildirileri son şeklini alıyor. Ancak son toplantıda İYİ Parti’den gönderilen ilk metinde “demokrasi aşıkları” ifadesinin geçmediği, bu ifadenin toplantı günü ev sahibi parti tarafından eklenmiş olabileceği konuşuluyor.

GEÇİŞ SÜRECİNİN PARÇASI

Masanın diğer ortaklarından alınan bilgilere göre, “demokrasi aşıkları” ifadesinin 6’lı masada belirlenecek adayda olması gereken birinci özellik olduğu ifade ediliyor. Aday olacak kişinin mevcut sistemdeki yetkilerini güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte kullanacağı, seçimlerde de ona göre oy isteyeceği için bu yönde bir ifadenin kullanıldığı belirtiliyor.

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GÜNDEM
5. toplantıdan eşkal de çıkmadı


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