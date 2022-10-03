Gündem 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı
AYDIN

7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

Aydın’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı
7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak ve bu suçları işleyen terör örgütleri mensuplarını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar çerçevesinde FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. isimli şahsın Aydın’da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından merkez ilçe Efeler’de düzenlenen operasyonla B.S. yakalanarak gözaltına alındı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira
GÜNDEM
FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira

Mersin'de 42 gözaltı
GÜNDEM
Mersin'de 42 gözaltı

FETÖ’den ‘güncel’ sapkınlık
GÜNDEM
FETÖ’den ‘güncel’ sapkınlık
Kurada ismi çıkacaklar dikkat

Kurada ismi çıkacaklar dikkat

​Sosyal konutta sözleşme detayı belli oldu: Bakan Kurum tarih verdi.
359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

Haftanın kapanış maçında açıklanan sayı şaşkına çevirdi.
Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlunun sözleri gündemde: Yakında Ben daha Müslümanım diye yarışacaklar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: ​Gözler Meclis'e çevrildi.

​Guterres: En zengin 20 ülke bu konuda yeterince çabalamıyor.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır annelerini de rapora almalılar.

​Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.