FETÖ’den ‘güncel’ sapkınlık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün güncel yapılanmasının geldiği tehlikeli boyut gözler önüne serildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2018’den bu yana yeniden yapılanan FETÖ’nün güncel yapılanmada görevlendirdiği mahrem imamlarına yurt dışından telefon gönderdiği iddianamede tek tek anlatıldı. İddianamede, örgütsel iletişimi sağlamak ve sanal ortamda toplantılar yapmak için Signal uygulaması yüklü cep telefonlarının ve GSM hatlarının yurt dışından kargo ile güncel yapılanma sorumlusuna gönderildiği tespiti yapıldı.

YABANCI NUMARA ÜZERİNE KAYITLI

Telefonların kullanıma hazır olarak gönderildiğinin belirtildiği iddianamede, örgüt imamlarının kullanacakları cep telefonlarına kurulan Signal uygulamasının aktif hale getirildiği ve kod isimlerin yurt dışında belirlendiği de anlatıldı. Hücre tipi yapılanmanın FETÖ’nün güncel yapılanmasında da sürdüğünün belirtildiği iddianamede, il imamının altında faaliyet gösteren örgüt üyelerinin İignal programı üzerinden kod isimlerle sadece grup konuşmalarıyla irtibatlaşabildikleri, bunun dışında iletişim kurmalarının yasak olduğu da belirtildi. Örgütün olası aksi durumlar için aldığı önlemler de iddianamede anlatıldı. Signal yüklü bir cep telefonunun herhangi bir nedenden ötürü bozulması ya da sisteminin çökmesi durumunda cep telefonlarının il imamı tarafından imha edildiği ortaya çıktı.

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TAMİR YOK YENİSİ GELİYOR

İmha edilen cep telefonu yerine güncel yapılanmadan sorumlu örgüt üyesine, yine yurt dışından Signal yüklü cep telefonunun kargo ile gönderildiği de iddianamede anlatıldı. İddianamede, gönderilen telefonda Signal uygulamasının yüklü olmaması durumunda sadece güncel yapılanma sorumlusu örgüt üyesinin uygulama yükleyebildiği de belirtildi. Signal’in aktif hale getirilmesi için ise telefonla birlikte gönderilen GSM hattının kullanılamadığı, temas sağlanan yurt dışındaki bir örgüt üyesinin verdiği yabancı bir GSM hattı numarası ile uygulamanın aktif hale getirildiği de iddianamede anlatıldı.

Fetullah Gülen

Türk halkına hakaret Yunan işgaline destek

Yunanistan’da yayın yapan bir TV kanalına röportaj veren terörist başı Fetullah Gülen, Ege’de işgal altındaki adalar konusunda Yunanistan’a destek verdi. Türk halkına hakaret eden Gülen, “Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar. Adalara gidecek, baskın yapacak, işgal edecek. Herkes yerinde dursun. Medeniyet dünyasına...” dedi.

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