Mersin'de 42 gözaltı

Mersin polisi, saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı terörist Dilşah Ercan’la bağlantılı tüm şüphelileri tespit etti. Başsavcılığın çıkarttığı yakalama kararından sonra adreslere baskın yapıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 22 şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz.

OPERASYON CHP’Lİ BELEDİYEYE UZANDI

Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında Mersin’de dün başka bir operasyona daha imza atıldı. PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle, aralarında CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye çalışanının da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda Güneş ile birlikte 20 kişi yakalandı. Adreslerde 4 tabanca, pompalı tüfek, avcı bıçağı, örgütsel malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.

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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'deki terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. 31 Mart seçimlerinden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 4 bine yakın kişinin işten çıkarıldığını hatırlatan Kılavuz, onların yerine terör örgütü yandaşları ile dağda öldürülen teröristlerin ailelerinin işe alındığını söyledi. Kılavuz, “PKK’lıların yanı sıra DHKP-C, MLKP ve FETÖ’cülerin de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştırıldığını biliyoruz. Diyarbakır’da ilköğretim okulu bahçesindeki bayrağı yakan bir terörist, bugün Mersin'de CHP'li belediyelerde çalıştırılıyor” dedi. Kılavuz, operasyonda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Bedrettin Güneş’e de işaret etti: “Önceki dönem HDP'li Akdeniz Belediyesi’nde başkan yardımcılığı yapan, PKK'ya maddi kaynak aktaran, dağ kadrosuyla yakın irtibatı olan karanlık isim de gözaltında. PKK’lı ya da örgüt yandaşı isimler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bu kişi tarafından işe alınıyor. Daha önce HDP İlçe Başkanı olan ve Atatürk'e 'Katliamcı lider' diyen insan, CHP'li belediyede başkan yardımcılığı yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kandil'in şubesi haline gelmiş. Bu olayların peşini bırakmayacağız.”