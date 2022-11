70. yıla 9 sertifika: Albayrak Grubu'na 'Harika İş Yeri' yakıştı

İnşaat, sanayi, medya, hizmet, kağıt ve lojistik gibi 20’den fazla sektörde Türkiye ekonomisine katkı veren Albayrak Grubu, 70’inci yılında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan Albayrak Grubu, geçen yıl ‘Harika İş Yeri’ Sertifikası almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da bünyesindeki Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, TÜMOSAN, Varaka, Sukkar, Albil, Areda, Nakil Lojistik, Trabzon Port çalışanlarının değerlendirmesi doğrultusunda “Harika Bir İş yeri” sertifikasını aldı. Ödül sonrası grup şirketleri için kutlama etkinliği düzenledi. Programa grubun şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından, Albayrak Grubu yöneticilerine plaket verildi.

ETLE TIRNAK GİBİYİZ

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat.

Törende konuşma yapan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, grubun başarısının arkasındaki gücü açıkladı. Bolat, “Albayrak Grubu’nu oluşturan her bir çalışanın mutluluğu, çalışma ortamımızın huzuru ve birbirimize olan güven duygumuz her zaman ön planda oldu. İnsanlarla şirketler, tıpkı etle tırnak gibi birbirini tamamlıyor. Biz yetmiş yaşında bir grubuz. Bu yetmiş yıl içinde yirmi ayrı sektörde tarımdan sanayiye, hizmetlerden medya alanına varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede yüz kadar şirketimizle ekonomik faaliyet icra ediyoruz” dedi. Kurumda çalışanların huzuru, mutluluğu ve memnuniyetinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bolat, “Çalışanlar olarak evde geçirdiğimiz sürenin aşağı yukarı iki buçuk katını iş yerlerinde geçiriyoruz. Bir insan iş yerine sabah eğer hızlı adımlarla ve sevinerek geliyorsa o iş yeri iyi bir iş yeridir. İş yerine gelirken huzursuz, mutsuz ve ayakları geri geri gidiyorsa memnuniyet duymuyor demektir” diye konuştu.

ÖNCE İNSAN MİSYONUYLA BÜYÜMEYE DEVAM

Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “Birlikte inşa ettiğimiz kurum ve ekip kültürünü içselleştirmeyi başardık. Şirketimiz için aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri döndü ve her zaman ‘Önce İnsan’ ilkemiz doğrultusunda adımlarımızı attık. Aldığımız sertifika da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ki bağımsız ve saygın bir kurum olan Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan anket ve araştırmalar sonucunda buna hak kazandık. Faaliyetleriyle adımızı dünyaya duyuran, gururlandığımız tüm projelerde taşın altına elini koyan çalışma arkadaşlarımıza, 70 yıllık grubumuzun kahramanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTIK

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, çalışanların hakkaniyet, takım ruhu, güvenilirlik, gurur ve saygı kriterlerinde şirketini ‘Harika Bir İş Yeri’ ortamı olarak değerlendirmesinin, yürütülen çalışmaların çok gurur verici bir sonucu olduğunu belirtti. Yavuztürk, 70 yılı geride bırakan Albayrak Grubu’nun kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü’nün bağımsız değerlendirmesi ve çalışanların görüşleriyle, Türkiye’de bir ilke imza atarak farklı sayıda ve sektördeki iştirakiyle birlikte sertifikalandırılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

