Albayrak Grubu 3 stantla fuarda

TÜMOSAN’ın traktör, forklift, ve motor gruplarını sergilediği holde ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ ve BAYKAR gibi sanayi ve teknoloji firmalarının ürünleri de görücüye çıktı. Açılış töreninin ardından fuarı dolaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ile birlikte TÜMOSAN standını ziyaret etti. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ve Albayrak Grubu Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü tarafından karşılanan Bakan Nebati, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

YERLİLİK ORANIMIZ TAKDİRLE KARŞILANDI

Fuara 8 farklı ürünle katılan TÜMOSAN, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuara ilişkin bilgi veren TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, standa ağırlıklı olarak Afrika ülkelerinden ziyaretçi geldiğini belirterek, “Almanya’dan Orta Avrupa’ya kadar MÜSİAD’ın olduğu tüm bölgelerden standımızı ziyaret ediyorlar. Yoğun ilgiden memnunuz. Traktörümüz şu an çok ciddi ön planda. Gelen ziyaretçiler içine girip, inceleyip fotoğraf çektiriyorlar. Şanzıman ve aktarma organlarımıza ilgi büyük. Ürünlerimizin büyük çoğunluğunda ülkemizde üretilen alt sistemler kullanılmakta böylece yerlilik oranlarımız oldukça yüksek. Bu durum ziyaretçilerimiz tarafından takdirle karşılanmakta. Sergilemiş olduğunuz Forkliftlerimize de ilgi oldukça fazla” dedi.

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2023’TE SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Türkiye’de ilk defa TÜMOSAN tarafından geliştirilen transmisyonun tam otomatik modelinin de fuarda yer aldığını dile getiren Halim Tosun, şu bilgileri verdi: “Standimizda traktörlerimizde kullandigimiz ön aksımız var. Marin motorumuz seri üretimde. Kullanıcılara doğrudan verebiliyoruz. Henüz seri üretime geçmemiş ve Türkiye’de bir ilk olan tam otomatik şanzıman çok stratejik öneme sahip. Türkiye’de şu an bunu yapan yok. Tüm askeri araçlarda kullanılabilir nitelikte. Geliştirme aşamaları devam ediyor. 2023 yılının son çeyreğinde seri üretime geçmesi planlanıyor. Türkiye’de henüz yerlileştirme açısından en bakir ürün transmisyon. Tamamlandıktan sonra, Türkiye’de özellikle 20 ton üzeri araçlarda yerlilik oranı aktarma organları seviyesinde yüzde yüz olacak.”