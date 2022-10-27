Hayat Secret cvden Albayrak Grubu İnsan Kaynaklarına İKnın Yıldızları ödülü
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Secret cv'den Albayrak Grubu İnsan Kaynakları'na 'İK'nın Yıldızları' ödülü

Secretcv.com, 2022 senesinin sektörde başarılı işlere imza atan kurumlarını seçmeye devam ediyor. ‘İK’nın Yıldızları’ ve ‘Özel Kategoriler’ olmak üzere 2 farklı şekilde bu yılın ödüllerini dağıtan Secretcv.com’da Albayrak Grubu İnsan Kaynakları “İK’nın Yıldızları” Ödülü’ne layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Secret cvden Albayrak Grubu İnsan Kaynaklarına İKnın Yıldızları ödülü
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Ekibi.

Bulunduğu sektöre yeni bir bakış açısı getiren, bir işveren markası haline gelmiş, çalışanlarına ve adaylara verdiği değer ile başarılını ispatlayan şirketlerin ödüllendirildiği programda aynı zamanda şirketlerin yıl içerisinde aday ile kurduğu doğru iletişim de bir hayli önem arz etmekte.

  • Albayrak Grubu İnsan Kaynakları’nın ‘İK’nın Yıldızları’ ödülüne layık görüldüğü programda şirketin bir sene içindeki ilan yayınlama sayısına, yayınlanan ilanlara yapılan başvuruların hızlı cevaplanmasına ve gelen başvuruların cevaplanma oranının yüksekliğine bakılarak sektörde öncü şirket ödüllendiriliyor. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları ilanları cevaplama konusunda yüzde 99,06 gibi büyük bir oranla bayrağı eline almış bulunuyor.

Konu hakkında mutluluğunu dile getiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Yöneticisi Bilal Aydoğdu, “Bu ödülü ilk defa şirketimize kazandırmış olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Grubumuza gösterilen ilgi ve güven için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki dönemde de İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü İşe Alım Birimi olarak Grubumuza yapılan her başvuruya hızlı bir şekilde dönüş sağlayarak, işveren markamıza değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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