73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu'ndan '31 Mart'ta birlik' çağrısı: Yeniden Refah'ın kararı CHP-DEM ittifakını umutlandırdı

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, siyasi yöntemler, dil ve üslup farklılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak her iki partinin de Necmettin Erbakan'ın ilke, ideal ve hedefleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Tanrıverdi,

"Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır."