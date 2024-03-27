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73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu'ndan '31 Mart'ta birlik' çağrısı: Yeniden Refah'ın kararı CHP-DEM ittifakını umutlandırdı

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ile birlik çağrısı yapan ve "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." diyen Tanrıverdi, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." diye konuştu. Toplantıda Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Musa Okçu da yer aldı.

18:06 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:37 - 27/03/2024 Çarşamba
AA
Genel Koordinatör Ahmet Tanrıverdi'nin konuşmasında, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Musa Okçu (en sağda) da yer aldı.
Genel Koordinatör Ahmet Tanrıverdi'nin konuşmasında, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Musa Okçu (en sağda) da yer aldı.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubunca Birlik Vakfı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.



"İstanbul ve Ankara'daki sonuçlar hükümetin elini güçlendirecek"

Grubun Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandığa gidileceğini ancak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde
çıkacak sonuçların, hükümetin başta ekonomi ve dış politika konularında elini güçlendireceğini belirtti.
Toplantıda Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Batman eski Milletvekili Musa Okçu (en sağda) da yer aldı.

'31 Mart'ta birlik' çağrısı: Yeniden Refah CHP-DEM ittifakını umutlandırdı

Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen
Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu.
Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek,
"Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır."
diye konuştu.

"Partilerin arasında gerçekleşmeyen ittifakı taban yapacaktır"

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, siyasi yöntemler, dil ve üslup farklılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak her iki partinin de Necmettin Erbakan'ın ilke, ideal ve hedefleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Tanrıverdi,
"Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır."
değerlendirmesinde bulundu.


#73 Selamet Kuşağı Akıncıları
#Yeniden Refah Partisi
#Cumhur İttifakı
#CHP
#DEM Parti
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