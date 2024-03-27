73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu'ndan '31 Mart'ta birlik' çağrısı: Yeniden Refah'ın kararı CHP-DEM ittifakını umutlandırdı

Genel Koordinatör Ahmet Tanrıverdi'nin konuşmasında, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Musa Okçu (en sağda) da yer aldı.
73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubunca Birlik Vakfı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"İstanbul ve Ankara'daki sonuçlar hükümetin elini güçlendirecek"
"İstanbul ve Ankara'daki sonuçlar hükümetin elini güçlendirecek"
Grubun Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandığa gidileceğini ancak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde
çıkacak sonuçların, hükümetin başta ekonomi ve dış politika konularında elini güçlendireceğini belirtti.
'31 Mart'ta birlik' çağrısı: Yeniden Refah CHP-DEM ittifakını umutlandırdı
'31 Mart'ta birlik' çağrısı: Yeniden Refah CHP-DEM ittifakını umutlandırdı
Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen
Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu.
Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek,
"Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır."
diye konuştu.
"Partilerin arasında gerçekleşmeyen ittifakı taban yapacaktır"
"Partilerin arasında gerçekleşmeyen ittifakı taban yapacaktır"
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, siyasi yöntemler, dil ve üslup farklılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak her iki partinin de Necmettin Erbakan'ın ilke, ideal ve hedefleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Tanrıverdi,
"Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır."
değerlendirmesinde bulundu.
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1 saat önce