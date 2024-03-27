AK Parti'ye geçen Milletvekili Suat Pamukçu Yeniden Refahlılara seslendi: CHP'nin zulmüne kapı aralamak bir vebaldir

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla iftar yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliği ile Pendik Esenler Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar programına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, dernek üyeleri, Cumhur İttifakının Meclis Üyeleri ve tüm Pendikli vatandaşlar katıldı.
Dualarla ile başlayan iftar programı, hep birlikte oruçların açılmasının ardından iftara katılan konuşmacıların açıklamasıyla devam etti.