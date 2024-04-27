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36 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı tarihleri için gözler kılavuza çevrildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunda başvuru tarihi, özel ve genel şartlar, eğitim durumu, sınav gibi bilgiler yer alacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar için branş dağılımı belli olmuştu. Bakanlık ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknikeri, sağlık memuru, tabip, uzman tabip gibi kadrolara alım yapacak. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ÖSYM tarafından alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde başvurular internet üzerinden yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

15:56 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı

"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 25 Nisan tarihli Resmi Gazete kararında 2024 yılı sonuna kadar istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı. Adaylar ise alım yapılacak personellerin unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeyine ilişkin bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı. Alım yapılacak kadrolara başvuru yapabilmek için adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilecek adayların yerleştirmesi yapılsa dahi atamaları geçersiz sayılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Resmi Gazete’de yer alan bilgide yıl sonuna kadar uygulanmak üzere eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sağlık personeli alımı yapılacağı paylaşıldı.


Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte özel ve genel başvuru şartları, son başvuru tarihi, başvuru yöntemi gibi detaylar belli olacak.


Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanının yayınlanmasıyla alım yapılacak illere göre dağılım açıklanacak.


2024 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun paylaşılmasıyla birlikte başvuru tarihi belli olacak.


Daha önceki alımlarda başvuru işlemleri ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Bu yılda benzer şekilde 36 bin personel alımının ÖSYM üzerinden alınması bekleniyor.


SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ ALIMI

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.


İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?


Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları kılavuz ile birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek.


Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.


Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

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