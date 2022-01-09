Gündem 8 kattan düşen genç kadının inanılmaz kurtuluşu Zemine 10 metre kala balkona takıldı
BURSA

8. kattan düşen genç kadının inanılmaz kurtuluşu: Zemine 10 metre kala balkona takıldı

Bursa’da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu.

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Haber Merkezi İHA
8. kattan düşen genç kadının inanılmaz kurtuluşu: Zemine 10 metre kala balkona takıldı
8. kattan düşen genç kadının inanılmaz kurtuluşu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Toplu Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden Ç.Y. (37), balkon demirlerinden boşluğa doğru düşmeye başladı.

10 METRE KALA BALKONA TAKILDI

Hızla aşağıya hareket eden Ç.Y., zemine çakılmaya 10 metre kala, apartmanın 3.katındaki balkonun çatısına düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 3. kattaki balkona çıkarak sağlık ekipleri ile birlikte Ç.Y.’ye müdahale etti. Bir apartman sakininin evine alınan Ç.Y.’ye ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra sedye ile sokağa çıkartılan Ç.Y., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının inanılmaz kurtuluşu vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan, olay esnasında evde bulunan Ç.Y.’nin eşi Y.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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