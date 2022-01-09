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İSTANBUL

İETT'nin çöküşü: Otobüsler son üç ayda 16 kazaya karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT'nin işlettiği otobüsler son 3 ayda 16 kazaya karıştı. Hizmet-İş Sendikası İstanbul İETT 3 No’lu Şube Başkanı Mustafa İluk "İETT'nin, bakımları kendisinin yaptığı dönemde daha verimli ve düzenliydi. Şimdi otobüslerin bakımları özel firmalara veriliyor. Firmalar para kazanma amaçlı olduğu için bakımlar düzenli yapılmıyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
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İETT otobüslerinin son dönemdeki kazaları dikkati çekiyor

İETT otobüslerinin son dönemdeki kazaları dikkati çekiyor. İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda bazı yolcular yaralanırken, otobüslerde de hasar oluştu.

Son aylarda kazaların artması, otobüslerin bakımların zamanında yapılmadığı, şoförlerin fazla mesai yaptığı, otobüs filosunun yenilenmediği iddialarını gündeme getirdi.

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Sendikası İstanbul İETT 3 No’lu Şube Başkanı Mustafa İluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüs kazalarının, otobüslerin bakımlarının düzenli yapılmaması ve hava şartlarından kaynaklandığını söyledi.

  • Otobüslerin bakımlarının geçmiş dönemdeki kadar verimli olmadığını öne süren İluk, "İETT'nin, bakımları, kendisinin yaptığı dönemde daha verimli, daha düzenliydi. Şimdi otobüslerin bakımları özel firmalara veriliyor. Firmalar para kazanma amaçlı olduğu için bakımlar düzenli yapılmıyor. Otobüslerin arızalanması, yanması söz konusu oluyor. İşin özü bu." diye konuştu.

Personel yetersizliği nedeniyle şoförlerin de yoğun mesai harcadığını anlatan İluk, "Yeni şoför alınması gerekiyor. Şoförlerin çalışma ve dinlenme saatleri ayarlanmalıdır. Böyle olursa şoför arkadaşlar, daha dinlenmiş, daha verimli çalışabilir." dedi.

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"Çok cüzi rakamlara çalıştığı için şoförlerin birçoğu işi bıraktı"

İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir de kazalarının sebeplerinin üç başlık altında toplanabileceğini ifade ederek, bunları, personelin çok yoğun çalışması, otobüslerin bakım ve onarım işlerinin düzenli yapılmaması ve otobüslerin yenilenmemesi şeklinde sıraladı.

Şoförlerin fazla mesai yaptığını anlatan Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"İETT'nin kendi otobüsleriyle alt taşeronları üzerinden vermiş olduğu bir sistem var. Yaklaşık 1000 otobüs bu şekilde işliyor. İETT'nin 3 bin otobüsü var. 2 bin tanesini bizzat kadrolu şoförleri sürüyor, 1000 tanesini de taşeronda çalışan şoförler sürüyor. Bu taşeronlar üzerindeki şoförlerin aldığı maaş 4 bin lira. Çok cüzi rakamlara çalıştığı için şoförlerin birçoğu işi bıraktı. Geri kalan arkadaşlar da oradaki açığı kapatmak adına fazla mesai yapıyor. İnsani mesai saatlerinin üzerinde çalışmak zorunda kalıyorlar."

Otobüslerin bakımlarının düzenli yapılmadığını iddia eden Özdemir, orijinal parça yerine yedek parça kullanıldığı yönünde şikayetler bulunduğunu ve bunların da kazaların nedenleri arasında olabileceğini söyledi.

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"Otobüsler yenilenmedi"

Özdemir, İstanbul'da 2,5 yıldır otobüslerin yenilenmediğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "AK Parti döneminde biz 2013-2018 yılları arasında yıllık ortalama 400 otobüs alıyorduk ve bunların hepsini öz kaynakla alıyorduk. 2 bin 250 otobüsümüzü yeniledik bu dönemde. Yüzde 75'ini yeniledik. Avrupa'nın en genç filosuna sahip olmuştuk fakat 2,5 yıldır bir tane dahi otobüs filoya katılmadı. Yananlar vesaire olanlar filodan çıktı. Otobüs sayısı azaldı. Öz kaynakla otobüs alınırken CHP, 'Cumhurbaşkanlığı onayı', 'dış borç' vesaire gibi bahanelerle konuyu başka tarafa çekmeye çalışıyor."

Özdemir, şoförlerinin maaşlarının artırılması, şartlarının iyileştirilmesi, otobüslerin bakım ve onarım ihalelerinin liyakate göre firmalara verilmesi ve otobüslerin yenilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yorgunluk, hız, takometre

Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe ise son günlerde gündemde olan otobüs kazalarına bakıldığında, kazaların sebebinin "sürücü davranışı" gibi görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz 2018'den beri bir sürü otobüs kazasını inceliyoruz. Sürücü yorgunluğundan, takometre ve hızdan başka bir üçgen bulamıyoruz. Yorgunluk, hız, takometre... Çalışma ve dinlenme saatini planla, yorgunluğu dizayn et, hız limitini kurgula, denetimini artır. Bakım ve araçta elektronik olarak bir hasar, kaza yapmaya sebebiyet verecek bir problem var mı? Bunu bul, kazalar çözülür."

Otobüs kazalarının 2018'den sonra artmaya başladığına dikkati çeken İntepe, "Bir elektronik manipülasyon var mıdır? Yani sürücünün 'Bu sistem bizde olmasa da olur, bunu kapat. Bunu devre dışı bıraktır. Otomatik fren sistemini kaldır' gibi denetimi yönetemezseniz ve bunu sadece sürücüye bırakırsanız, sürücü kendi konforunu bozuyormuş gibi düşünen elektronik sistemleri devre dışı bırakır. Bu derece bıraktığın elektronik sistem başka bir şeyi bozar. Başka bir şeyi bozarsan fren ihtiyacın olduğunda frene basarsın, 'aracın durmuyor' dersin ama sen takip mesafeni dizayn etmemişsin, kuru zemine göre, ıslak zemine göre planlamamışsın. En sol şeritte gidiyorsun halk otobüsüyle... Hiç kusura bakma bu kaza kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Otobüslerde şoförlerin emniyet kemeri takması gerektiğini vurgulayan İntepe, her kazanın sürücü sebepli olmadığını, davranış odaklı sürüş yapılmadığı, yönetimsel bir karar alınmadığı ve mesleği sürücülük olan insana profesyonel bir dokunuş yapılmadığı takdirde kazanın kaçınılmaz olduğunu anlattı.

İntepe, kentteki toplu taşıma araçlarının yenilenmesinden ziyade doğru bakıma ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

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Son aylarda yaşanan otobüs kazaları

Son 3 ayda basına yansıyan bazı İETT otobüslerinin karıştığı kazalar şu şekilde:

1 Ekim'de Avcılar'da bariyerlere çarpan 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy hattında çalışan İETT'ye bağlı 34 GA 8529 plakalı otobüsteki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

7 Ekim'de Fatih'te Millet Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.

16 Ekim'de Kağıthane'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, durağa çarptı.

20 Ekim'de Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

20 Ekim'de Ataşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan olmazken, motosiklette ve otobüsün ön camında hasar oluştu.

28 Ekim'de Kağıthane'de İETT otobüsü otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

1 Kasım'da Kartal’da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 polis yaralandı.

19 Kasım'da Üsküdar'da iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

3 Aralık'ta Sancaktepe TEM otoyolunda kamyon ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

8 Aralık'ta İkitelli İETT Garajı'nda İETT otobüsü ile İBB'ye ait hafif ticari hizmet aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

11 Aralık'ta Kadıköy D-100 kara yolunda İETT otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

12 Aralık'ta Pendik'te Ankara Caddesi'nde otomobil ile İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

6 Ocak'ta Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

7 Ocak'ta Sarıyer'de ticari taksi ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

8 Ocak'ta Fatih'te Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne çarptığı kazada 8 yolcu yaralandı.

8 Ocak'ta Fatih'te Beylerbeyi Caddesi'nden Eyüpsultan istikametine seyir halindeki İETT otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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