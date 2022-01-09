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ANTALYA

Seyretmek için gittiği dalgalar sonu oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşiyle birlikte sahil kenarına gelip manzarayı izleyen 4 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalar arasında kaybolan kadın hayatını kaybederken, onu kurtarmak için denize atlayıp boğulma tehlikesi yaşayan eşi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Seyretmek için gittiği dalgalar sonu oldu
Seyretmek için gittiği dalgalar sonu oldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Okurcular Mahallesi Karaburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarına eşi Cevdet Opçin (49) ile birlikte gelen Ceylan Opçin (54), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Dalgalara kapılıp açığa sürüklenen eşini kurtarmak için Cevdet Opçin de denize atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

MANAVGAT AÇIKLARINDA BULUNDU

Ekipler boğulma tehlikesi yaşayan Cevdet Opçin’i bota alıp kıyıya çıkarttı. Cevdet Opçin, daha sonra kontrol amaçlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Denizde kaybolan Ceylan Opçin’in ise yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine Manavgat açıklarında ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazeyi almaya gelen Opçin’in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan otopsinin ardından Opçin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

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