8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendi kendini vurdu

Adana'da Medine Güçlü (8), evde kimse yokken tabanca ile oynamaya başladı. Kız çocuğu bir süre sonra tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Burada kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kız çocuğunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis olaydan sonra kaçırılan tabancayı buldu. Polis olayın gerçekten kaza olup olmadığını belirleyebilmek için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kız çocuğunun annesi ise hastane önünde sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldu.

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