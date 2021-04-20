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Gündem Esenlerde boğazından bıçaklanarak öldürülen kadının katili ağabeyi çıktı
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Esenler'de boğazından bıçaklanarak öldürülen kadının katili ağabeyi çıktı

Esenler'de Yıldız Gül'ün yol kenarında boğazından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ağabeyi K.B. gözaltına alındı. Ağabey K.B'nin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Esenlerde boğazından bıçaklanarak öldürülen kadının katili ağabeyi çıktı
Yıldız Gül

Olay, İstanbul Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı.

YOLA ULAŞARAK YARDIM İSTEDİ


Yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SAATLERCE DELİL ARADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri saatlerce hem ağaçlık alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı. Polis, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi.

AĞABEYİ YAKALANDI

Polis cinayetle ilgili kadının ağabeyi K.B.'yi gözaltına aldı. K.B.'nin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

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