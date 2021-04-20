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Gündem Bursada eşini canice öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı Oğlumu göstermeyeceğini söyleyince nevrim döndü
BURSA

Bursa’da eşini canice öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Oğlumu göstermeyeceğini söyleyince nevrim döndü

Bursa’da ayrılmak üzere olan eşini öldüren Mehmet Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldız, "Oğlumu göstermeyeceğini söyleyince nevrim döndü, 3 el ateş ettim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da eşini canice öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Oğlumu göstermeyeceğini söyleyince nevrim döndü
Mehmet Yıldız

Sabah saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokakta karısı Aygül Yıldız’ı (45) barışmaya ikna etmek isteyen ve o anları kameraya yansıyan Mehmet Yıldız (45) cinayeti işledikten sonra, silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Ölen Aygül Yıldız’ın yakınları da acı haberi alıp olay yerine gelince sinir krizi geçirdi.

  • İlk olarak merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde polis ekipleri ile karşı karşıya gelen katil zanlısı, araçtan inen polisleri görünce depar atarak uzaklaştı. Daha sonra Erikli Mahallesi’ndeki evinde sıkıştırılan şüpheli, bu sefer de sokak aralarına kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Son olarak Erikli Mahallesi Ortayol mevkisindeki evine gelip saklanan şüpheli, polis ekipleri kapıya dayanınca evinin balkonuna çıkarak sağa sola ateş etti. Elindeki silahla adeta poz veren Mehmet Yıldız’ın o anları da kameraya yansıdı. Zanlı uzun süre teslim olmamakta direndi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri ve özel harekat timlerinin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alınan Yıldız, elleri kelepçeli vaziyette Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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'3 el ateş ettim'

Mahalle sakinlerinin film gibi izlediği operasyon öncesi katil zanlısı Mehmet Yıldız’ın eşiyle görüştüğü anlar, polisten kaçma anları ve balkondaki silahlı görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

  • Mehmet Yıldız, emniyetteki ilk ifadesinde 4 ay önce boşanma kararı aldıklarını söyledi. Yıldız, "8 yaşındaki oğlumuz var. Bana onu göstermeyeceğini söyledi. Sabah karşılaşınca tekrar konuşmak istedim. Oğlunu göstermeyeceğim dedikten sonra nevrim döndü. Parkın orada tartıştık bende dayanamadım yanımda bulundurduğum silahla 3 el ateş ettim" dedi.

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