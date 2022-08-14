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800 yıllık kümbet zamana direniyor

Elazığ’da Karakaya Barajı’nı gören manzarası ile dikkat çeken Selçuklular döneminden kalma kümbet zamana direniyor. İçerisi zaman zaman defineciler tarafından kazılan tarihi yapı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Haber Merkezi İHA
800 yıllık kümbet zamana direniyor
800 yıllık tarihi kümbet.

Elazığ’da Karakaya Barajı’nı gören manzarası ile dikkat çeken Selçuklular döneminden kalma kümbet zamana direniyor. İçerisi zaman zaman defineciler tarafından kazılan tarihi yapı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivrice’nin Doğanbağı köyünde bulunan tarihi kümbet zamana karşı direniyor. Yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen Selçuklular dönemine ait kümbet, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Birçok büyük depremde ayakta kalmayı başaran kümbetin içi defineciler tarafından zaman zaman kazılıyor. Yöre sakinleri, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından sit alanı ilan edilen kümbetin restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyor.

Kümbetin içerisinde mezar olduğunu belirten köy muhtarı Serhat Yıldırım, “Bu kümbetler o zamanki seçkin devlet adamları veya komutanlar için yapılıyormuş. Muhtemelen öyle birisi için yapıldı. Taş ve kireçle yapılmıştır. Karakaya Baraj Gölü’ne hakim bir noktadır. Bir tepeye kurulmuştur. Zaman zaman içindeki mezar defineciler tarafından kazılıyor. Bunu biz göremiyoruz. Sonradan fark edip yetkililere bildiriyoruz. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü burayı restore edeceğini söyledi. Sit alanı ilan edildiği için biz bir şey yapamıyoruz. Yetkilileri restore etmeye davet ediyoruz. O zaman gelindi ve etütü yapıldı. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Zaman zaman gelenler oluyor. Fotoğraf çekiyorlar ve beğeniyorlar. Yalnız biraz yolumuz sıkıntılı. Yolumuz güzel olsa daha çok ziyaretçi gelecektir. Muhteşem bir manzarası var. Diğer köylerden bile görünüyor. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

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