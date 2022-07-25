Kümbet Yaylası yıldız fotoğrafçılığı için bulunmaz nimet

Giresun Kümbet Yaylası doğasıyla insanları mest ederken, sanatçıya da sayısız imkân sunuyor. 1800 metrede yer alan Birun Kümbet Dağ Evleri kâh sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor, kâh fotoğrafçıların uğrak yeri oluyor. Hem şehir karmaşasından uzak, hem çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili mekân son yıllarda giderek popülerleşen yıldız fotoğrafçılığı için de bulunmaz nimet. Yıldız fotoğrafçılığının sınırlarını zorlayan üç arkadaş Engin Ayyıldız, Hakan Aydın ve Ahmet Kılıç da Kümbet Yaylası başta olmak üzere Giresun’un bütün doğal güzelliklerini yıldızların eşiğinde fotoğraflamış. Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi olan bu üç arkadaş, bölgeyi gezdikçe yapabileceklerinin en üst seviyesiyle tanışmışlar. 2016 yılında başladıkları yıldız fotoğrafçılığında şimdi tam bir profesyoneller.

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Yıldız fotoğrafçılığıyla ilgili merak ettiğimiz her şeyi, Engin Ayyıldız’a sorduk. Ayyıldız, bu işe başladıklarında yıldız fotoğrafçılığıyla ilgili bilgilerin altın değerinde olduğunu, çünkü çok az kişinin bu işi yaptığını söylüyor. Yıldız fotoğrafçılığını Karadeniz’de yapmanın avantajı olarak da, “Dağlar yükseklik itibariyle ışıkları kestiği için, yıldızları görmek mümkün” diyor.

Engin Ayyıldız

IŞIĞA HÜKMETMEYİ ÖĞRENDİK

Bir süre sonra Samanyolu yetersiz gelip, bölgedeki güzellikleri de fotoğraflarına katıyorlar. Şelaleler, travertenler, kaleler, keşfedilmesi gereken bütün noktalara giderek, yıldızlarla birlikte fotoğraflamak ciddi bir emek. Ayyıldız, “Biz şanslıyız, yıldızı sunabileceğimiz çok şeyimiz var. Fotoğrafları kabul edilen pozlama değerleriyle hep tek kare çektik. Bu çok uğraş gerektirdiği için, çok fazla tercih edilmeyen bir yöntem. Genelde insanlar şelaleyi gündüz fotoğraflıyor, akşam da yıldızları çekip birleştiriyor. Biz gece karanlıkta gidip iki üç led veya ortama uyabilecek ışık kullanıyoruz. Üstelik o kadar az ışık kullanıyoruz ki, zaten yüksek pozlama değerleriyle çıktığımız için o ışık bile fazla geliyor. Fotoğrafladıkça ışığa hükmetmeyi öğrendik” diyor.

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YAYLADA HER YER YILDIZ

2016’dan beri sayısız esere imza atan üç arkadaş, daha sonra Giresun’la yetinmeyip Trabzon, Rize gibi yakın bölgelerde, hatta tatile gittikleri yerlerde bile yıldızların fotoğraflarını çekiyorlar. Gece yapay ışığı görmedikleri her yer ‘yıldız’ nasılsa. Işığın insan hayatını nasıl etkilediğini de işte bu çalışmalar sayesinde fark etmişler. Ayyıldız, “Işığın doğanın dengesini nasıl bozduğunu tek kare fotoğraflayarak göstermek istedik. Bazı köylerin ışıklarıyla çektiğimiz gökyüzü ve ışıksız çektiğimiz gökyüzünü birleştirdik. Işıksız gökyüzü parlak ve net” diyerek aradaki farka dikkat çekiyor.

İLK YILDIZ SERGİSİ

Türk Fotoğraf Federasyonu’nun da üyesi olan Ayyıldız, yurt içi ve yurt dışı birçok yarışmadan ödül almış. Ayyıldız bölgede yaptıklarını, “Giresun’da yıldız fotoğrafçılığını biz başlattık. Karadeniz’de ilk yıldız sergisini biz açtık. Eylül ayında Giresun’da kamp fotoğrafçılığının üçüncüsünü yapacağız. Genelde Kümbet veya Şebinkarahisar bölgesinde yapıyoruz. Kampa katılanlara başka yerde bulamayacakları fotoğraf eğitimini ücretsiz veriyoruz” ifadeleriyle anlatıyor.

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FOTOĞRAF 25 Dereli ilçesi sınırlarında 1650 ve 1800 rakım arasındaki Kümbet Yaylası, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Ormanların verdiği huzuru yaşamak isteyen doğaseverler yaz ve kış aylarında yaylayı ziyaret ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kümbet Yaylası, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor. Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanları ziyaretçileri kucaklıyor. Doğaseverler ayrıca 5 kilometre mesafedeki Koçkayası ve Aymaç Tabiat Parklarını da gezme imkanına sahip oluyor. \"Yaz için tüm tedbirlerimizi aldık, daha yoğun turist ilgisi bekliyoruz\" <br> <br> Dereli Kaymakamı Murat Atıcı oksijen deposu Kümbet Yaylası'na ilginin fazla olduğunu söyledi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süredir cumartesi günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilginin daha da arttığını ifade eden Atıcı, ziyaretçilerin yaylaya doğayı yaşayabilmek için genellikle günübirlik geldiğini aktardı. Atıcı, insanların şehir merkezlerinden ziyade yaylaya çıkmayı tercih ettiğini belirterek, \"Bu da yayla turizminin artmasına neden oluyor. Özellikle pandemi koşullarında fiziki mesafe şartlarına uyacak geniş sahalar olduğu için vatandaşlar yaylaya çıkmayı tercih ediyorlar. Yaz için tüm tedbirlerimizi aldık, daha yoğun turist ilgisi bekliyoruz.\" dedi. İlerleyen dönemlerde pazar günlerindeki kısıtlamanın da kaldırılması durumunda çok daha yoğun talep olacağını değerlendirdiklerini dile getiren Atıcı, \"Kümbet Yaylası, Ordu-Giresun Havalimanı'na 1,5 saat mesafede. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz.\" diye konuştu. \"Bungalov evlerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz\" <br> <br> Kümbet Yaylası'na 5 kilometre mesafede bulunan Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Kümbet İşletme Müdürü Orhan Anıl Kılınç ise geçmiş yıllara göre turizm konaklama tercihlerinde değişkenlik olduğunu söyledi. Son zamanlarda Kovid-19 salgınının etkisiyle bungalov tipi konaklamaların ön plana çıktığına dikkati çeken Kılınç şu değerlendirmede bulundu: \"Kış aylarında bungalov evlerimizde yüzde 80'lik bir doluluk geçirdik. Bunun sonuçlarında da yeni bungalov evler inşa ettik, temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Hatta temmuz, ağustos ve eylül dönemlerinde bungalov evlerde yüzde 100'lük doluluk bekliyoruz.\" İnsanların bu dönemde tatil ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılınç, temmuzdan beklentilerinin yüksek olduğunu ve hazırlıklarını da bu yönde yaptıklarını sözlerine ekledi. \"Kümbet Yaylası Alpler'i aratmıyor\" <br> <br> Ailesi ile İstanbul'dan gelen Esma Yıldırım da Kümbet Yaylası'nı ziyaret etti. Tatil amaçlı yaylaya geldiklerini belirten Yıldırım doğayı çok sevdiğini dile getirdi. Yıldırım kendisinin Ispartalı, eşinin Giresunlu olduğunu ancak İstanbul'da yaşadıklarını anlattı. \"Burası çok güzel, yeşilliği bol, oksijeni bol, daha ne olacak?\" ifadesini kullanan Yıldırım, \"Kümbet Yaylası, Alpleri aratmıyor. Şu anda karı seyrediyorum, yeşilliği seyrediyorum, çamları seyrediyorum, çiçekleri görüyorum. İstanbul'dan buraya geldik, rahatladık, ilaçları bıraktık. Buranın havası bana çok iyi geliyor.\" dedi. 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor Alpler'i aratmıyor: 'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor Giresun'da geniş ladin, çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor. Gelen ziyaretçiler "Kümbet Yaylası, Alpleri aratmıyor" ifadelerini kullanıyor. BiP'te paylaş

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