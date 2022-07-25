Kümbet Yaylası yıldız fotoğrafçılığı için bulunmaz nimet
Giresun’daki Kümbet Yaylası doğasıyla insanları mest ederken, sanatçıya da sayısız imkân sunuyor. Yıldız fotoğrafçılığının sınırlarını zorlayan üç arkadaş Engin Ayyıldız, Hakan Aydın ve Ahmet Kılıç da Kümbet Yaylası başta olmak üzere Giresun’un bütün doğal güzelliklerini yıldızların eşiğinde fotoğraflamış.
Giresun Kümbet Yaylası doğasıyla insanları mest ederken, sanatçıya da sayısız imkân sunuyor. 1800 metrede yer alan Birun Kümbet Dağ Evleri kâh sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor, kâh fotoğrafçıların uğrak yeri oluyor. Hem şehir karmaşasından uzak, hem çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili mekân son yıllarda giderek popülerleşen yıldız fotoğrafçılığı için de bulunmaz nimet. Yıldız fotoğrafçılığının sınırlarını zorlayan üç arkadaş Engin Ayyıldız, Hakan Aydın ve Ahmet Kılıç da Kümbet Yaylası başta olmak üzere Giresun’un bütün doğal güzelliklerini yıldızların eşiğinde fotoğraflamış. Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi olan bu üç arkadaş, bölgeyi gezdikçe yapabileceklerinin en üst seviyesiyle tanışmışlar. 2016 yılında başladıkları yıldız fotoğrafçılığında şimdi tam bir profesyoneller.
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Yıldız fotoğrafçılığıyla ilgili merak ettiğimiz her şeyi, Engin Ayyıldız’a sorduk. Ayyıldız, bu işe başladıklarında yıldız fotoğrafçılığıyla ilgili bilgilerin altın değerinde olduğunu, çünkü çok az kişinin bu işi yaptığını söylüyor. Yıldız fotoğrafçılığını Karadeniz’de yapmanın avantajı olarak da, “Dağlar yükseklik itibariyle ışıkları kestiği için, yıldızları görmek mümkün” diyor.
IŞIĞA HÜKMETMEYİ ÖĞRENDİK
Bir süre sonra Samanyolu yetersiz gelip, bölgedeki güzellikleri de fotoğraflarına katıyorlar. Şelaleler, travertenler, kaleler, keşfedilmesi gereken bütün noktalara giderek, yıldızlarla birlikte fotoğraflamak ciddi bir emek. Ayyıldız, “Biz şanslıyız, yıldızı sunabileceğimiz çok şeyimiz var. Fotoğrafları kabul edilen pozlama değerleriyle hep tek kare çektik. Bu çok uğraş gerektirdiği için, çok fazla tercih edilmeyen bir yöntem. Genelde insanlar şelaleyi gündüz fotoğraflıyor, akşam da yıldızları çekip birleştiriyor. Biz gece karanlıkta gidip iki üç led veya ortama uyabilecek ışık kullanıyoruz. Üstelik o kadar az ışık kullanıyoruz ki, zaten yüksek pozlama değerleriyle çıktığımız için o ışık bile fazla geliyor. Fotoğrafladıkça ışığa hükmetmeyi öğrendik” diyor.
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YAYLADA HER YER YILDIZ
2016’dan beri sayısız esere imza atan üç arkadaş, daha sonra Giresun’la yetinmeyip Trabzon, Rize gibi yakın bölgelerde, hatta tatile gittikleri yerlerde bile yıldızların fotoğraflarını çekiyorlar. Gece yapay ışığı görmedikleri her yer ‘yıldız’ nasılsa. Işığın insan hayatını nasıl etkilediğini de işte bu çalışmalar sayesinde fark etmişler. Ayyıldız, “Işığın doğanın dengesini nasıl bozduğunu tek kare fotoğraflayarak göstermek istedik. Bazı köylerin ışıklarıyla çektiğimiz gökyüzü ve ışıksız çektiğimiz gökyüzünü birleştirdik. Işıksız gökyüzü parlak ve net” diyerek aradaki farka dikkat çekiyor.
İLK YILDIZ SERGİSİ
Türk Fotoğraf Federasyonu’nun da üyesi olan Ayyıldız, yurt içi ve yurt dışı birçok yarışmadan ödül almış. Ayyıldız bölgede yaptıklarını, “Giresun’da yıldız fotoğrafçılığını biz başlattık. Karadeniz’de ilk yıldız sergisini biz açtık. Eylül ayında Giresun’da kamp fotoğrafçılığının üçüncüsünü yapacağız. Genelde Kümbet veya Şebinkarahisar bölgesinde yapıyoruz. Kampa katılanlara başka yerde bulamayacakları fotoğraf eğitimini ücretsiz veriyoruz” ifadeleriyle anlatıyor.