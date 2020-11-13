81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor

"Umut Ol Gelecek Bahara" sloganıyla yola çıkan İnsan Vakfı ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) üyeleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk olarak, Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Teller mevkisinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

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Ormanları yakanlara dur demek için buradayız

Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesinde bir ağaç dikim töreni gerçekleştirdiklerini kaydeden İnsan Vakfı Genel Başkanı Aktaş, şöyle devam etti:

"İnsanlar kinlerini ve nefretlerini, ağaçları ve ormandaki canlıları yakacak kadar kabartmışlar. Bizim özellikle buna da 'dur' demek için yanan bir fidanımızın yerine bin fidan dikebilecek gücümüz var. O sebeple bu sene, bu işe daha da önem veriyoruz. İnşallah İnsan Vakfı ve ORFAMDER olarak 81 ilimizde bu ağaç dikimini gerçekleştireceğiz ve bunun, bütün Türkiye'ye ve Türk insanına örnek olmasını istiyoruz çünkü bizim geleceğimiz ormanlar, ülkemizin ve insanlarımızın ciğerleri. Temiz havaya ihtiyacımız var. İnşallah buraları bir fidan yerine bin fidan dikerek tamir ederiz. Ormanları yakanlar toplumdaki kin ve nefreti yakmış, fitneyi ateşlemiş oluyorlar, sadece ağaçları ateşe vermemiş oluyorlar ama biz fidan dikerek bu ateşi söndürmüş olacağız."

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İnsan Vakfı ve Orman Fakülteliler Derneği iş birliğiyle,

Bu dünya sonraki nesillere emanettir

ORFAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalay, "Hatay'da ortaya çıkan orman yangınından sonra bizler de buraya katkı sunmak, ülkemizin kanayan yarası orman yangınlarına karşı mücadele etmek için buradayız. Bu dünya hepimize, sonraki nesillerin emanetidir. Bizler bu emaneti çocuklarımıza, torunlarımıza layıkıyla, en güzel haliyle teslim etmek için mücadele etmekteyiz. Devletimizin orman yangınlarına karşı faaliyetlerini, yangınlar oluştuktan sonra bütün imkanlarını seferber ederek hızlıca müdahale etmesini ve yanan alanları aynı yıl içerisinde ağaçlandırma politikalarını görüyor ve destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkese ücretsiz fidan verilecek

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, orman teşkilatı ve öğrencilerin de katıldığı törende, toprakla buluşan ağaçlardan biri, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına dikildi.