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Gündem 81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor
HATAY

81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor

81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor

İnsan Vakfı ve Orman Fakülteliler Derneği iş birliğiyle, "Umut Ol Gelecek Bahara" sloganıyla 81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor. İlk olarak da Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Teller mevkisinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören alan ağaçlandırıldı.
Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören alan ağaçlandırıldı.

"Umut Ol Gelecek Bahara" sloganıyla yola çıkan İnsan Vakfı ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) üyeleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk olarak, Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Teller mevkisinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

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Ormanları yakanlara dur demek için buradayız

Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesinde bir ağaç dikim töreni gerçekleştirdiklerini kaydeden İnsan Vakfı Genel Başkanı Aktaş, şöyle devam etti:

"İnsanlar kinlerini ve nefretlerini, ağaçları ve ormandaki canlıları yakacak kadar kabartmışlar. Bizim özellikle buna da 'dur' demek için yanan bir fidanımızın yerine bin fidan dikebilecek gücümüz var. O sebeple bu sene, bu işe daha da önem veriyoruz. İnşallah İnsan Vakfı ve ORFAMDER olarak 81 ilimizde bu ağaç dikimini gerçekleştireceğiz ve bunun, bütün Türkiye'ye ve Türk insanına örnek olmasını istiyoruz çünkü bizim geleceğimiz ormanlar, ülkemizin ve insanlarımızın ciğerleri. Temiz havaya ihtiyacımız var. İnşallah buraları bir fidan yerine bin fidan dikerek tamir ederiz. Ormanları yakanlar toplumdaki kin ve nefreti yakmış, fitneyi ateşlemiş oluyorlar, sadece ağaçları ateşe vermemiş oluyorlar ama biz fidan dikerek bu ateşi söndürmüş olacağız."

Zeytinburnu’nda boş alanlara fidan dikimi
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Zeytinburnu’nda boş alanlara fidan dikimi

İnsan Vakfı ve Orman Fakülteliler Derneği iş birliğiyle,

Bu dünya sonraki nesillere emanettir

ORFAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalay, "Hatay'da ortaya çıkan orman yangınından sonra bizler de buraya katkı sunmak, ülkemizin kanayan yarası orman yangınlarına karşı mücadele etmek için buradayız. Bu dünya hepimize, sonraki nesillerin emanetidir. Bizler bu emaneti çocuklarımıza, torunlarımıza layıkıyla, en güzel haliyle teslim etmek için mücadele etmekteyiz. Devletimizin orman yangınlarına karşı faaliyetlerini, yangınlar oluştuktan sonra bütün imkanlarını seferber ederek hızlıca müdahale etmesini ve yanan alanları aynı yıl içerisinde ağaçlandırma politikalarını görüyor ve destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkese ücretsiz fidan verilecek
EKONOMİ
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkese ücretsiz fidan verilecek
  • İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi
  • Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, orman teşkilatı ve öğrencilerin de katıldığı törende, toprakla buluşan ağaçlardan biri, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına dikildi.

Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi başladı
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Çorum'da rekor denemesi, Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada gerçekleştirildi.
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Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı denemede Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı.
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Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru dikilerek egale edilmeye çalışıldı.
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Denemede, 1560 dönümlük alanda 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulup, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı. Etkinlikte bu sayıya ulaşıldığı belirtildi.
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Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekor denemesinin tamamlandığı belirterek, Sahadaki gözlemcilerimizin, alandaki dikilmeyen fidanların sayılmasının ardından hazırlanacağı raporları inceledikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacak. Sonucu, Ankara'dan açıklayacağız dedi.
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Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de rekoru kırdıklarını dile getirerek, Çorum'daki rekor denemesinde 305 bin adet fidan sahaya dağıtılmıştı. Şu anda yetkililer dikilmeyen fidanları sayıyor. 'Rekoru kırdık' diyoruz ama sayıyı veremiyoruz. Sayımların ardından kesin sonuç açıklanacak. Çorum'a ve ülkemize hayırlı olsun diye konuştu.
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Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi başladı
Çorum'da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Endonezya'ya ait '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru denemesi gerçekleştirildi. 3 bin kişinin katıldığı denemede, bir saatte 300 binin üzerinde fidan dikildi. Rekor denemesinin sonucunu Guinnes Rekorlar Kitabı temsilcileri daha sonra Ankara'da açıklayacak.
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