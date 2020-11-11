Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projeyi açıkladı: 12 milyon çocuğa dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katılıyor

https://t.co/80XawOjnWs — Yeni Şafak (@yenisafak) November 11, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.

Eleştirenler dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

Destek vermek yerine çıktılar 'Kasım ayında fidan mı dikilir' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar.

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Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

OYNAT 02:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Programı'nda konuştu: Kalbi nefretle kuruyanlara inat... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Programı'nda konuştu. Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, koro fidan dikimimizi kötüleme yarışına girdi. Dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktıkları ormanlardan hiç bahsetmiyorlar. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Birkaç aya kurur dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti. Kalbi nefretle kuruyanlara inat, geçen yıl diktiğimiz fidanlar hamdolsun bu yıl boy veriyor, filiz veriyor'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Yeni proje başlatıyoruz"

İlk ve ortaokul çocuklarımıza yeni bir proje başlatıyoruz. Tohum ver fidana dönüşsün diyerek her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece çocuklarımız toplam 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.

Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar adet fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.

Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.

Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor.

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Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

"Orman yangınlarına müdahale süresini 10 dakikanın altına indireceğiz"

Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz.