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Gündem Zeytinburnunda boş alanlara fidan dikimi
İSTANBUL

Zeytinburnu’nda boş alanlara fidan dikimi

Zeytinburnu’nda boş alanlara fidan dikimi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle ülke genelinde gerçekleşen “83 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası kapsamında dün Zeytinburnu Belediyesi 700. Yıl Parkı’nda fidan dikimi töreni gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşların ilgi gösterdiği törene Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy ve Kaymakam Zekeriya Güney katıldı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği törene Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy ve Kaymakam Zekeriya Güney katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle ülke genelinde gerçekleşen “83 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası kapsamında dün Zeytinburnu Belediyesi 700. Yıl Parkı’nda fidan dikimi töreni gerçekleşti.

  • Vatandaşların ilgi gösterdiği törene Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy ve Kaymakam Zekeriya Güney katıldı. Kampanyaya destek verdiklerini belirten Kaymakam Güney, içede fidan dikilebilecek tüm alanları değerlendirmeye çalıştıklarına değindi.

Ağaçlandırma seferberliğine küçük de olsa her yıl katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, “Geçen yıl ilçemizde bin adet fidan dikmiştik. Bu yıl ise bin 200 ağaç kazandıracağız. Küçük ya da büyük, her yıl bu katkıyı vermeye çalışacağız” diye konuştu.

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