ABD ile FETÖ işbirliğini gizli tanık belgeledi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 17 Aralık yargı ve emniyet darbesinin yasadışı belgelerini oluşturarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ulaştırdı. ABD ile FETÖ işbirliğini, gizli tanık gözler önüne serdi.

İddiaya göre, 17 Aralık yargı ve emniyet darbesinin yasadışı belgelerini Amerikalı yetkililere FETÖ polisi Yakup Saygılı ulaştırdı.

Sabah gazetesinin haberine göre; iddiayı FETÖ'cü firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile internet üzerinden görüntülü konuşan gizli tanık Sultan’ın belgelediği öne sürüldü.

Gizli tanık Sultan, 17 Aralık kumpasıyla ilgili belgeleri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Ortaya çıkan deliller üzerine ABD ile FETÖ arasında işbirliği olduğu tespiti yapıldı. Sultan'ın, Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklanmasına ilişkin verdiği bilgiler de, soruşturma dosyasına girdi.

FETÖ'nün Sarraf beklentisi

Sarraf’ın tutuklandığı gün, bir FETÖ'cünün kendisine gönderdiği mesajda, "O tutuklama için burada toplanan tüm delilleri verdiler. Dünyanın neresinde olursan ol bunlar adamı yerler. Al ispatı. Anla lütfen kimle uğraşıyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Gizli tanık, Rıza Sarraf'ın ABD’de gözaltına alınmasının terör örgütü tarafından büyük sevinçle karşılandığını anlattı. FETÖ'nün beklentisinin, Sarraf'ın "Yaptığım her işi Erdoğan'ın talimatı ile devlet görevlilerinin bilgisi dahilinde yaptım" demeye mecbur bırakılması olduğunu ifade etti.

Gizli tanık, darbe girişiminin hemen ardından Ukrayna’da yapılan bir toplantının tutanağını da savcılığa verdi. Toplantıda, darbe girişiminin “cihat” olarak nitelendirildiğini belirtti.

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