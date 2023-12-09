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ABD Ticaret Bakanı Raimondo Bakan Bolat ile görüştü

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, ABD-Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Bolat ile görüşme gerçekleştirdi.

10:36 - 9/12/2023 Cumartesi
AA
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ticaret Bakanı Ömer Bolat.
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun, telefonla görüşmede, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı.


Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.


Açıklamada, Raimondo'nun, ABD Ticaret Bakanlığının gelecek yıl mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek en büyük ticaret konferansı "Trade Winds"e de değindiği ve Bakan Bolat'ı bizzat görüşmek üzere Washington DC'ye davet ettiği kaydedildi.

#Gina Raimondo
#Ömer Bolat
#Türkiye
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