ABD Ticaret Bakanı Raimondo Bakan Bolat ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Ortak Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında yüzde 41 artış göstererek 6,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu yıl ise 11 ayın sonunda ticaret hacminin 6,2 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Bolat, ''Orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefleniyor'' ifadelerini kullandı.