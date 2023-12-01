|
Gündem

Bakan Bolat: 66 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanı'nda ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 66 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

16:12 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 16:12 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul Ambarlı Limanı'nda ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, yaklaşık 66 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, gümrük kapıları ve limanlarımızda uyuşturucuyla mücadelesine aralıksız devam ediyor. İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kilo ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yaklaşık değeri 66 milyon TL olan yakalamalarla, gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."






#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#İstanbul
#operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ford Focus, Fiesta, Tourneo Courier, Puma, Ranger, Kuga ve Mustang Mach E Aralık 2023 fiyat listesi