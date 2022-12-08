ABD'nin CHP lideri merakı: Bana partinin başına kim geçer diye sordular

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

ABD'nin CHP lideri merakını değerlendiren ve parti içinde olası yönetim değişiklikleri hakkında sorulan soruları değerlendiren Ateş, "Her geldiklerin şu soruları sorarlardı CHP'de yönetim değişikliği olur mu? Deniz Baykal gider mi? Ben de CHP'de genel başkanlık sorunu olmadığını, birinci parti olduğumuz taktirde sayın Baykal Cumhurbaşkanı olur, o zaman partide bir yönetim değişikliği olur. Onun dışında CHP'de bir yönetim sorunu yok derdim." ifadelerini kullandı. Ateş, görüşmelerin detaylarını CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da anlattığını söyledi.

İFTAR YEMEĞİNE SAYGISIZLIK OLMASIN DİYE KATILMADIM

Amerika Büyük Elçiliği'nin düzenlediği iftar yemeği daveti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ateş, şöyle konuştu:

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"Siyasi işler müsteşarı geldi. Bütün bunları konuştuktan sonra dedi ki Büyük Elçimiz konutunda iftar yemeği veriyor, baş konuğumuz sizsiniz. AK Parti'den de muadiliniz birini davet edeceğiz sizi bekliyoruz dedi. Ben de samimiyetimle dedim ki; Ben oruç tutmuyorum, oruç tutmadığım halde iftar sofralarına oturmayı samimiyetsizlik görüyorum. O nedenle katılmayacağım."

HAKKIMDA BAYKALDAN SONRAKİ İSİM ŞEKLİNDE HABER YAPTILAR

İftar davetini reddettiği için Amerikalı yetkilinin bozulduğunu aktaran Ateş, "Daha sonra benden bahsedilerek, CHP'de önemli bir isim olduğum, Baykal'dan sonra parti başına gelecek bir isim olduğum ifade edilerek, halkın değer yargılarına saygılı davranmıyor şeklinde haberler yapıldı." dedi.