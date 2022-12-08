CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

CHP'den ihracının kendisine takılan bir madalya olduğunu belirten Ateş, Deniz Baykal'ın geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal ile parti kuracağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

CHP'nin 1965 yılından bu yana kendisini 'sosyal demokrat' bir parti olarak tanımladığını ifade eden Ateş, "CHP'de şu andaki Meclis grubunda bu değerleri taşıyan politika yok. CHP'de milletvekilliği yapan arkadaşların solcu, sosyal demokrat olmadığını iddia etmiyorum ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çok baskıcı, anti demokratik, totaliter yönetimi nedeniyle bu politikalar gündeme getirilmiyor." dedi.

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OYNAT 04:19 Yılmaz Ateş, Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen parti mi kuruyor? Eski CHP'lilerin yol haritası belli oldu CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Aslı Baykal gibi CHP'den uzaklaşan ya da uzaklaştırılan isimlerin yol haritası ilk kez TVNET'te açıkladı. Mevcut partilerin biri ya da birkaçıyla Meclis'e girmeyi deneyeceklerini belirten Ateş, seçime kısa bir süre kaldığını ve bu süreçte parti kurmanın zor olduğunu ifade etti.

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"ASLI BAYKAL'IN AÇIKLAMASI BİZİM ÇAĞRILARIMIZA ÇIĞLIK OLDU"

Ateş, Aslı Baykal'ın istifası ve sonrasında yaptığı açıklamaların kendisi ve Mehmet Sevigen'in dillendirdiği 'CHP'nin içinin boşaltılması, örgütlerinin imha edilmesi, CHP ilkelerinin ortadan kaldırılması'na yönelik çağrılara çığlık olduğunu belirtti.

PARTİ KURACAKLAR MI?

"Baykal ile birlikte parti kuracak mısınız?" diye sorulan Ateş, "Bu önümüzdeki süreç içerisinde bu ülkenin ulusal çıkarları içinde mutlaka sol bir politikanın özgürce parlamentoda kendisini ifade etmesi gerekir. Bizim de gayretimiz elbette partiler önemli bir araçtır ama bu düşünceyi parlamento çatısı altında dillendirecek şekilde parlamento yapısına katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"AYRI BİR GRUP KURARSAK BY-PASS EDEBİLİRİZ"

Bunun nasıl gerçekleştirileceğine yönelik soruya yanıt veren ateş, "Bağımsız adaylar var, parti olmadan ittifak yapma olanakları var... Grup kurmamız için milletvekili olmamız lazım. CHP içindeki arkadaşlarımız bu politikalara yabancı olan arkadaşlar değil ama yönetimin, özellikle Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklanan baskıcı, otoriter yönetim nedeniyle bu politikalar gündeme getirilemiyor. Ayrı bir grup olursak bu yönetimi by-pass edebiliriz. Bir ittifak olabilir, bir parti olabilir ama şu anda Aslı Hanım ve bizim gündemimizde ayrı bir parti yok." diye konuştu.

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MEVCUT PARTİLERLE MECLİS'E GİRMEYİ DENEYECEKLER

"Mevcut partilerden müteşekkil bir yapıdan mı bahsediyorsunuz?" sorusu yöneltilen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar da olabilir, çünkü gerçekçi olmak lazım seçime 6 ay kaldı bu tarihte kurulacak bir partinin kurultay yapması gerekiyor. Mevcut partilerle bir sistem kurabiliriz ya da mevcut CHP yönetimini bu anti demokratik tavrından vazgeçirerek ön seçim yaptırırız. Biz ona da varız. "