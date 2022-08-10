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ANKARA

Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştı

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Haber Merkezi AA
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdenizdeki ilk görev yeri Yörükler-1de
​Abdülhamid Han sondaj gemisi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Abdülhamid Han Akdeniz’deki ilk görev yeri Yörükler-1'de
OYNAT 01:21
Abdülhamid Han Akdeniz’deki ilk görev yeri Yörükler-1'de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'deki ilk görev yeri olan Yörükler-1'e ulaştığını açıkladı.
Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında
FOTOĞRAF 14
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin katılımıyla görev yerine uğurlama töreni düzenlendi.<br><br>
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Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusu, Erdoğan tarafından geminin ilk görev yeri olarak açıklandı.
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Dünya basınından çeşitli medya kuruluşları, gelişmeyi kapsamlı bir şekilde okurlarına aktardı. Al Jazeera, \"Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerine yeniden başladı.\" dedi.<br><br>
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Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>
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Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü.<br><br>Haberde, \"Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>Ankara'nın bölgedeki gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Rum kesimine ait bölgede yapıldığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldı.
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Dubai merkezli Al Arabiya, son dakika gelişmesini, \"Türkiye, iki yıllık bir aradan sonra Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerine yeniden başladı.\" diyerek okurlarına duyurdu.<br><br>Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın, Antalya'nın güney sahilindeki Gazipaşa bölgesinden 55 kilometre açıkta çalışacağı kaydedildi.
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Doğu Akdeniz'de son 10 yılda yapılan doğalgaz keşiflerinin, bölgeyi \"Avrupa için uygun bir alternatif enerji kaynağı\" haline getirdiği belirtildi.<br><br>
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Bir Yunan hükümet sözcüsü, gazetecilere verdiği demeçte, Atina'nın durumu \"dikkatle\" izlediğini söyledi.<br><br><br>
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<br>Gelişmeyi, \"Türkiye'nin yeni sondaj gemisi, Akdeniz'deki tartışmalı suların dışında görev yapacak\" başlığıyla servis eden Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gemi içinde verilen brifing sırasında çekilen kareyi kullandı.<br><br><br>
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Yunanistan'dan yapılan, \"Uyanık olmalıyız. Bölgemizde istikrarı sağlamak, uluslararası hukuku ve kendi egemenlik haklarımızı tam olarak savunmak için her zaman yapmamız gerekeni yaptık.\" şeklindeki açıklama aktarıldı.<br>
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Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında
Dünyada sadece beş tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı uğurlama töreninin ardından Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki önemli faaliyeti dünya basınında geniş yer buldu. CNN Yunanistan, geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu. Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü. Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü. Haberde, "Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar." ifadesi kullanıldı.

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