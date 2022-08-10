Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de

Yunanistan'dan yapılan, \"Uyanık olmalıyız. Bölgemizde istikrarı sağlamak, uluslararası hukuku ve kendi egemenlik haklarımızı tam olarak savunmak için her zaman yapmamız gerekeni yaptık.\" şeklindeki açıklama aktarıldı.<br>

Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>Haberde, \"Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti.\" denildi.<br><br>

Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan Abdülhamid Han gemisi dünya basınında

Dünyada sadece beş tane olan ve birisi de Türkiye'de bulunan Abdülhamid Han Gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı uğurlama töreninin ardından Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki önemli faaliyeti dünya basınında geniş yer buldu. CNN Yunanistan, geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu. Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü. Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü. Haberde, "Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar." ifadesi kullanıldı.





