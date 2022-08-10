Abdülhamid Han'a Kanlı Noel'de Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen üç oğlunun ismini taşıyan gemiler eşlik edecek

Abdülhamid Han Mavi Vatan'da göreve başladı. Rotasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlandı.

Törenin ardından Abdülhamid Han için Vavtex yayımlandı. Gemi 7 Ekim tarihine kadar bölgede olacak. Ve 3 gemi daha ona refakat edecek. Ancak o gemilerin çok önemli bir anlamı var...

HAYAT Kanlı Noel'de Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen üç oğlunun ismi denizlerde yaşayacak

7 EKİME KADAR EŞLİK EDECEKLER

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’na bağlı Antalya istasyonundan yapılan duyuruya göre; Abdülhamid Han’a Kıbrıs’ta 24 Aralık 1963 gecesi anneleri Mürüvvet Kutsi ile birlikte Rum çetesi tarafından evlerinde küvette kurşuna dizilerek şehit edilen üç kardeş olan “Hakan İlhan”, “Kutsi İlhan” ve “Murat İlhan”ın adlarını taşıyan sondaj destek gemileri eşlik edecek. Denizcilere “sondaj çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi” uyarısı yapılan duyuruya göre Abdülhamid Han 7 Ekim saat 20.59’a kadar bu alanda görev yapacak.

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RUM ÇETELERİ KATLETMİŞ

Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan isimleri, Rum çetelerinin Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen oğullarına ait. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Nihat İlhan, 1963 yılında o dönem adı Kıbrıs Türk Alayı olan Kıbrıs’taki 650 kişilik Türk gücünün doktoruydu. Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' diye geçen Rumların silahlı saldırılara başladığı 20 Aralık 1963’teki, Türk Alayı’nda görevi başındaydı. 24 Aralık gecesi Rumlar, Lefkoşa’nın Kumsal semtinde Binbaşı Nihat İlhan’ın evine baskın düzenledi.

BARBARLIK MÜZESİ

Rum saldırganlar, Nihat İlhan’ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet’i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti. Olayın yaşandığı ev daha sonra ’Barbarlık Müzesi’ne dönüştürüldü.