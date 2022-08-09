Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi.
4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.
Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz.
Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz.
Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz.
Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür.
Gemimizi Gazipaşa açıklarındaki Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz.
Deniz altında bir 'enerji üssü' kuruyoruz.
NAVTEX yayımlandı
Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.
Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz. Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz'' açıklamasında bulundu.
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.
Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak.
Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.
Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var.
Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.
Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.
Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, \"Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun\" dedi.
Dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün göreve çıkıyor: Akdeniz'de hidrokarbon arayacak
Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün göreve çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilecek.
EKONOMİ
Beklenen gün geldi: Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor
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Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı \"Abdülhamid Han\" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı. 2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle \"Mavi Vatan\"daki filonun \"en güçlüsü\" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.
Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.
Abdülhamid Han gemisinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten tatilci Coşkun Akın, “Gemimizle gurur duyuyoruz. Kısa zaman sonra yola çıkacak olan gemimiz dünyanın en büyük beşinci sondaj gemisi özelliğini de taşıyor. Hayırlı olsun” dedi.
’Abdülhamid Han’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanındaki Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurlayacağı gemide sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.