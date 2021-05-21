Kanlı Noel'de Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen üç oğlunun ismi denizlerde yaşayacak

Kanuni Sondaj Gemisi ilk sondajını yapmak üzere Karadeniz’e açıldı. Defenceturk.net'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadeleri kullanıldı.

İlk sondajını Sakarya gaz sahasında yapacak olan Kanuni Sondaj Gemisi, Karadeniz’de doğalgaz keşfi yapılan alanda derin deniz tarama çalışması da yapacak.

Rum çeteleri katletmişti

Kanuni Sondaj Gemisi, 5 Mayıs – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Türkali-2 gaz sahasında sondajına devam edecek. Kanuni'ye Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan gemileri eşlik edecek. Bu üç isim, Rum çetelerinin Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen oğullarına ait.

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'Barbarlık Müzesi'ne dönüştürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Nihat İlhan, 1963 yılında o dönem adı Kıbrıs Türk Alayı olan Kıbrıs’taki 650 kişilik Türk gücünün doktoruydu. Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' diye geçen Rumların silahlı saldırılara başladığı 20 Aralık 1963’teki, Türk Alayı’nda görevi başındaydı. 24 Aralık gecesi Rumlar, Lefkoşa’nın Kumsal semtinde Binbaşı Nihat İlhan’ın evine baskın düzenledi.

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Rum saldırganlar, Nihat İlhan’ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet’i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti. Olayın yaşandığı ev daha sonra ’Barbarlık Müzesi’ne dönüştürüldü.