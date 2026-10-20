Erkan Petekkaya'nın sözleşmelerine eklettiği şart dikkat çekti: Asla çıkarmam
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, katıldığı programda iş hayatında vazgeçmediği alışkanlığını açıkladı. Parmağındaki yüzüğü çıkarmak istemediğini söyleyen Petekkaya'nın, bu isteğini iş sözleşmesine kadar taşıdığı ortaya çıktı. Oyuncunun “Bunu asla çıkarmam” sözleri dikkat çekti.
“Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Kırmızı Oda” ve “Dila Hanım” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Erkan Petekkaya, katıldığı programda meslek hayatına dair dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.
Setlerde parmağındaki yüzüğü çıkarmak istemediğini belirten 55 yaşındaki oyuncu, bu isteğini bazı iş sözleşmelerine özel bir madde olarak eklettiğini anlattı.
YÜZÜĞÜ İÇİN SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE KOYDURDU
TV100 ekranlarında bir programa katılan Petekkaya, konuyla ilgili "Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Dönem dizisiyse mecburen çıkarırım" dedi.
TORUNUNA DA MİRAS BIRAKMAK İSTİYOR
Yüzüğün kendisi için taşıdığı anlamdan da bahseden Petekkaya, oğlunun doğduğu gün ona özel bir yüzük yaptırdığını anlattı. Oyuncu, bu yüzüğü oğluna 18 yaşına geldiğinde verdiğini belirtti.
Oğlunun kendi tarzına uymadığı için yüzüğü takmadığını ancak onu değerli bir yerde sakladığını söyleyen Petekkaya, oğluna hediyesini teslim ettiği gün kendi parmağındaki yüzüğü aldığını aktardı.