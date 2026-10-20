Beşiktaş Sinan Paşa Camii Emekli İmam Hatibi Kemaleddin Altıntaş hoca Hakk'a yürüdü
Üsküdar’da manevi çalışmaları ve Kur’an hizmetine adadığı ömrüyle tanınan Beşiktaş Sinan Paşa Camii Emekli İmam Hatibi Kemaleddin Altıntaş Hoca, hayatını kaybetti. Uzun yıllar din hizmetinde bulunan Altıntaş Hoca, geride manevi hayatı ve hizmetleriyle hatırlanacak bir ömür bıraktı.
1925 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Kemaleddin Altıntaş, hayatını Kur’an hizmetine ve manevi çalışmalara adadı. Altıntaş Hoca, ileri yaşlarına rağmen bu alandaki gayretini sürdürmesiyle tanındı. Üsküdar’da yaşayan ve çevresinde saygıyla anılan Altıntaş Hoca’nın hayat hikâyesi, daha önce çeşitli röportajlara da konu oldu.
Kur’an yolunda verdiği emekler ve insanlarla kurduğu gönül bağıyla tanınan Altıntaş Hoca, çevresinde manevi yönüyle öne çıkan isimler arasında yer aldı.
Cenaze programı belli oldu
35 sene imamlık yapan Kemaleddin Altıntaş Hoca’nın cenaze namazı, 21 Ekim Çarşamba günü öğle namazını müteakip Küçük Çamlıca Çilehane Camii’nde kılınacak.
Merhumun vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu.