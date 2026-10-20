Deneme amacıyla ekilmişti şimdi bir ilçenin geçim kaynağı oldu

Bu bir buçuk dönüm 3 dönüme tekabül ederse 4, 5, bin kök oluyor. Bu 4-5 bin kök ortalama 200 ile 250 bin arası bir kazanç getiriyor. Nadir bakımıyla bu ürünü o seviyeye getiresiye kadar diğer ürünler kadar zor zahmetli değil.