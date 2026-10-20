Mehmet Şef'in engelini şakaya alet ettiler: Sosyal medyada tepki yağdı
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'yı konu alan bir şaka, sosyal medyada tartışma yarattı. YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş programında ünlü şefin fiziksel engeline gönderme yapılması, çok sayıda kullanıcının tepkisini beraberinde getirdi.
MasterChef Türkiye programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şef Mehmet Yalçınkaya, bu kez bir televizyon projesiyle değil, sosyal medyada gündeme gelen bir espriyle konuşulmaya başlandı.
YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş programında, son dönemde Orkun Işıtmak ile Mehmet Şef arasında yaşanan gerginlik konu edildi. Programda yöneltilen bir soru üzerinden yapılan espri, kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti.
Parmakları üzerinden yapılan gönderme tepki topladı
Programda, Orkun Işıtmak'ın Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında yemek yedikten sonra şefe ne söylemiş olabileceği soruldu. Sorunun yanıtı olarak verilen "Şefim on parmağında on marifet" ifadesi, ünlü şefin geçmişte geçirdiği kaza nedeniyle kaybettiği parmaklarına gönderme olarak değerlendirildi.
Esprinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, fiziksel engelin mizah malzemesi yapılmasını eleştirdi.
Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşırken programın ekibine yönelik tepkiler de arttı. Kullanıcılar, yapılan şakanın sınırı aştığını savunarak eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Mehmet Yalçınkaya'yı hedef alan espri, sosyal medyada mizahın sınırları ve fiziksel engellerin şaka konusu yapılması üzerine yeni bir tartışma başlattı.