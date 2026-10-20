Mehmet Şef'in engelini şakaya alet ettiler: Sosyal medyada tepki yağdı

Bayrampaşa’da 'manzaralı klozet' görüntüsü şaşırttı: Koca binayı yıktı klozete dokunmadı

İstanbul Bayrampaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bina yıkımı, hafızalardan silinmeyecek ve görenleri tebessüm ettirecek sıra dışı bir görüntüye sahne oldu. Yıkım ekiplerinin koca binayı yerle bir ettiği çalışmanın ardından geriye sadece 3’üncü katın duvarında asılı kalan bir klozet kaldı. Yan binanın dış cephesine adeta monte edilmiş gibi duran klozet, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.