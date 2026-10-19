Şarj sorununa çözüm için hemen para harcamayın: Bu detayı kaçırmayın

Pil ve ekran değişiminde ücretler yükseliyor

Apple marka telefonlarda yetkili servis üzerinden gerçekleştirilen onarımların maliyeti, model ve hasarın boyutuna göre değişiyor. Paylaşılan fiyat listesine göre pil değişimi 3 bin 879 liradan, ekran değişimi ise 8 bin 399 liradan başlıyor.





Yeni nesil modellerde bu tutarlar daha da yükseliyor. Habere konu olan fiyat bilgilerine göre iPhone Duo modelinin pil değişimi 13 bin 29 liraya ulaşırken ekran hasarının giderilmesi için yaklaşık 21 bin liralık bir bütçe gerekebiliyor.





Söz konusu ücretlerin cihaz modeline, servis koşullarına ve güncel fiyat tarifesine göre değişebileceği unutulmamalı.