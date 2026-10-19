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Şarj sorununa çözüm için hemen para harcamayın: Bu detayı kaçırmayın

Şarj sorununa çözüm için hemen para harcamayın: Bu detayı kaçırmayın

13:38, 19/10/2026, Pazartesi
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Şarj sorununa çözüm için hemen para harcamayın: Bu detayı kaçırmayın

Telefon tamirinde özel servislerle yetkili servisler arasındaki fiyat farkı giderek kapanıyor. Pil ve ekran değişiminde benzer ücretler gündeme gelirken yetkili servislerin sunduğu 6 aylık garanti, telefonunu yeniletmek isteyenler için tercihleri etkileyen önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefonlarda zamanla performansını kaybeden bataryalar ve kırılan ekranlar, kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunların başında geliyor. Onarım için özel servisleri tercih edenlerle yetkili servislere başvuranlar arasındaki fiyat farkı ise giderek azalıyor. Ancak kullanılan yedek parçanın niteliği, güvenlik ve garanti koşulları, tamir tercihi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Akıllı telefonlarda zamanla performansını kaybeden bataryalar ve kırılan ekranlar, kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunların başında geliyor. Onarım için özel servisleri tercih edenlerle yetkili servislere başvuranlar arasındaki fiyat farkı ise giderek azalıyor. Ancak kullanılan yedek parçanın niteliği, güvenlik ve garanti koşulları, tamir tercihi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Telefon tamiri cep yakıyor

Akıllı telefonların tamir maliyetleri, özellikle pil ve ekran değişimlerinde dikkat çekici seviyelere ulaşabiliyor. Mahalle aralarındaki telefon tamircileri ve özel servisler, cihazları kısa sürede onarabilse de bazı modellerde talep edilen ücretler yetkili servis fiyatlarına yaklaşabiliyor.


Bu noktada yalnızca fiyat karşılaştırması yapmak yeterli olmayabiliyor. Yetkili servis dışında gerçekleştirilen onarımlarda kullanılan parçaların orijinalliği ve kalitesi, servis sağlayıcısına ve takılan ürüne göre değişebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların işlem öncesinde parça özelliklerini ve garanti şartlarını öğrenmesi önem taşıyor.

Telefon tamiri cep yakıyorAkıllı telefonların tamir maliyetleri, özellikle pil ve ekran değişimlerinde dikkat çekici seviyelere ulaşabiliyor. Mahalle aralarındaki telefon tamircileri ve özel servisler, cihazları kısa sürede onarabilse de bazı modellerde talep edilen ücretler yetkili servis fiyatlarına yaklaşabiliyor.Bu noktada yalnızca fiyat karşılaştırması yapmak yeterli olmayabiliyor. Yetkili servis dışında gerçekleştirilen onarımlarda kullanılan parçaların orijinalliği ve kalitesi, servis sağlayıcısına ve takılan ürüne göre değişebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların işlem öncesinde parça özelliklerini ve garanti şartlarını öğrenmesi önem taşıyor.

Pil ve ekran değişiminde ücretler yükseliyor

Apple marka telefonlarda yetkili servis üzerinden gerçekleştirilen onarımların maliyeti, model ve hasarın boyutuna göre değişiyor. Paylaşılan fiyat listesine göre pil değişimi 3 bin 879 liradan, ekran değişimi ise 8 bin 399 liradan başlıyor.


Yeni nesil modellerde bu tutarlar daha da yükseliyor. Habere konu olan fiyat bilgilerine göre iPhone Duo modelinin pil değişimi 13 bin 29 liraya ulaşırken ekran hasarının giderilmesi için yaklaşık 21 bin liralık bir bütçe gerekebiliyor.


Söz konusu ücretlerin cihaz modeline, servis koşullarına ve güncel fiyat tarifesine göre değişebileceği unutulmamalı.

Pil ve ekran değişiminde ücretler yükseliyorApple marka telefonlarda yetkili servis üzerinden gerçekleştirilen onarımların maliyeti, model ve hasarın boyutuna göre değişiyor. Paylaşılan fiyat listesine göre pil değişimi 3 bin 879 liradan, ekran değişimi ise 8 bin 399 liradan başlıyor.Yeni nesil modellerde bu tutarlar daha da yükseliyor. Habere konu olan fiyat bilgilerine göre iPhone Duo modelinin pil değişimi 13 bin 29 liraya ulaşırken ekran hasarının giderilmesi için yaklaşık 21 bin liralık bir bütçe gerekebiliyor.Söz konusu ücretlerin cihaz modeline, servis koşullarına ve güncel fiyat tarifesine göre değişebileceği unutulmamalı.

Yan sanayi pillerde güvenlik riski

Telefon tamirinde maliyeti düşürmek isteyen kullanıcıların karşısına farklı özelliklerde yedek parçalar çıkıyor. Ancak kalite standartları yetersiz olan veya cihazla uyumlu olmayan bataryalar, yalnızca performans sorunlarına değil, ciddi güvenlik risklerine de yol açabiliyor.


Hasarlı ya da kalitesiz bir pilin şişmesi, cihazın iç bileşenlerine zarar verebiliyor. Bataryanın aşırı ısınması veya yangına neden olması da mümkün. Özellikle fiziksel hasar görmüş, şişmiş ya da olağan dışı biçimde ısınan pillerin kullanılmaya devam edilmesi risk oluşturuyor.


Uzmanların genel güvenlik tavsiyesi, batarya değişiminde güvenilir parça ve profesyonel servis tercih edilmesi yönünde. Şişmiş bir bataryaya baskı uygulanmaması, delinmemesi ve kullanıcının kendi imkânlarıyla sökmeye çalışmaması gerekiyor.

Yan sanayi pillerde güvenlik riskiTelefon tamirinde maliyeti düşürmek isteyen kullanıcıların karşısına farklı özelliklerde yedek parçalar çıkıyor. Ancak kalite standartları yetersiz olan veya cihazla uyumlu olmayan bataryalar, yalnızca performans sorunlarına değil, ciddi güvenlik risklerine de yol açabiliyor.Hasarlı ya da kalitesiz bir pilin şişmesi, cihazın iç bileşenlerine zarar verebiliyor. Bataryanın aşırı ısınması veya yangına neden olması da mümkün. Özellikle fiziksel hasar görmüş, şişmiş ya da olağan dışı biçimde ısınan pillerin kullanılmaya devam edilmesi risk oluşturuyor.Uzmanların genel güvenlik tavsiyesi, batarya değişiminde güvenilir parça ve profesyonel servis tercih edilmesi yönünde. Şişmiş bir bataryaya baskı uygulanmaması, delinmemesi ve kullanıcının kendi imkânlarıyla sökmeye çalışmaması gerekiyor.

Yetkili serviste 6 ay garanti avantajı

NTV'nin haberine göre, Telefonunu tamir ettirmek isteyenler için bir diğer önemli konu da işlem sonrasında sunulan garanti. Haberde aktarılan bilgilere göre yetkili servislerde yapılan onarım ve parça değişimleri altı ay garanti kapsamında değerlendiriliyor.


Yetkili servis tercihinde cihazın modeline uygun parçaların kullanılması ve işlemin kayıt altına alınması da önem taşıyor. Özel servislerde ise garanti süresi, kullanılan parçanın niteliği ve onarım koşulları işletmeye göre değişebiliyor.


Bu nedenle kullanıcıların karar vermeden önce hem yetkili servislerden hem de özel servislerden fiyat teklifi alması, takılacak parçanın özelliklerini sorması ve garanti koşullarını yazılı olarak öğrenmesi faydalı oluyor.


Telefon tamirinde en düşük fiyat her zaman en avantajlı seçenek olmayabilir. Onarım bedelinin yanı sıra parça kalitesi, güvenlik, garanti süresi ve servis sonrası destek de toplam maliyet değerlendirmesine dahil edilmeli.

Yetkili serviste 6 ay garanti avantajıNTV'nin haberine göre, Telefonunu tamir ettirmek isteyenler için bir diğer önemli konu da işlem sonrasında sunulan garanti. Haberde aktarılan bilgilere göre yetkili servislerde yapılan onarım ve parça değişimleri altı ay garanti kapsamında değerlendiriliyor.Yetkili servis tercihinde cihazın modeline uygun parçaların kullanılması ve işlemin kayıt altına alınması da önem taşıyor. Özel servislerde ise garanti süresi, kullanılan parçanın niteliği ve onarım koşulları işletmeye göre değişebiliyor.Bu nedenle kullanıcıların karar vermeden önce hem yetkili servislerden hem de özel servislerden fiyat teklifi alması, takılacak parçanın özelliklerini sorması ve garanti koşullarını yazılı olarak öğrenmesi faydalı oluyor.Telefon tamirinde en düşük fiyat her zaman en avantajlı seçenek olmayabilir. Onarım bedelinin yanı sıra parça kalitesi, güvenlik, garanti süresi ve servis sonrası destek de toplam maliyet değerlendirmesine dahil edilmeli.
Başlıklar :Şarj AletiTelefonTamir
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