Mehmet Ali Erbil'den servet itirafı: 'Neredeyse her hafta bir ev alırdık'
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez mal varlığına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde. Geçmişteki kazançlarına ve gayrimenkul yatırımlarına dair samimi itiraflarda bulunan Erbil'in sözleri sosyal medyada viral oldu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programında yaptığı servet açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Geçmiş yıllardaki kazançlarına ve yatırımlarına değinen Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun ile evli oldukları dönemde gayrimenkul alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.
O süreçte elde ettikleri gelirleri taşınmaz mülklere dönüştürdüklerini belirten ünlü şovmen, "O dönem neredeyse her hafta bir ev alıyorduk" diyerek izleyenleri şaşırttı.
Erbil'in bu sözleri kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.
Mehmet Ali Erbil, kumar tutkusu nedeniyle tüm servetini kaybettiği yönündeki iddialara da geçmişte yanıt vermişti.
Hiçbir zaman varını yoğunu kumarda harcamadığını vurgulayan ünlü sanatçı, ailesinin ve çocuklarının geleceğini her zaman önceliklendirdiğini ifade etti.
Halen ikamet ettiği konutun piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğunu belirten Erbil, daha önce yollarını ayırdığı eski eşlerine devrettiği gayrimenkullerin toplam tutarının da 10 milyon doları bulduğunu aktardı.
"Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır. Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var” sözleriyle dikkat çekmişti.