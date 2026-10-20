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Çocukların sağlıklı geleceği İstanbul’da konuşuldu

Çocukların sağlıklı geleceği İstanbul’da konuşuldu

Büşra Karagöz
04:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Çocukların sağlıklı geleceği İstanbul’da konuşuldu
“Çocukluk Döneminde Beslenme: Eğitim, Sağlık ve Gıda Güvencesine Küresel Bir Bakış” zirvesi.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından Nutrition Society iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Bilim Zirvesi, dün İstanbul’da başladı.

“Çocukluk Döneminde Beslenme: Eğitim, Sağlık ve Gıda Güvencesine Küresel Bir Bakış” temalı zirvede, çocukların sağlıklı büyümesinde beslenmenin rolü ele alındı.

KÜRESEL ÇOCUK EĞİTİM FONU KURALIM

Etkinliğin açılışında Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve eski Başbakan Binali Yıldırım yer aldı. Binali Yıldırım, orta ve düşük gelirli ülkelerin 2030 eğitim hedeflerine ulaşabilmesi için yıllık 100 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yüksek gelirli ülkelere küresel çocuk eğitim fonu kurulması çağrısında bulunan Yıldırım, bu kaynağın sürdü-rülebilir şekilde sağlanmasının gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı.Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de zirvede çocuk sağlığının ele alınmasını önemli bulduğunu söyleyerek sağlıklı beslenmenin gelecek nesiller için hayati önem taşıdığını vurguladı. İngiltere, ABD, Japonya, Norveç ve Pakistan gibi ülkelerden akademisyenleri ağırlayan etkinlik, bugünkü oturumların ardından sona erecek.


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Başlıklar :sağlıktoplumçocuk
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