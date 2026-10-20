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Otoyol çalışmasında kesilecekti: 1200 yıllık ağacın meyvesine talep yağıyor

Otoyol çalışmasında kesilecekti: 1200 yıllık ağacın meyvesine talep yağıyor

10:01, 20/10/2026, Salı
DHA
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Otoyol çalışmasında kesilecekti: 1200 yıllık ağacın meyvesine talep yağıyor

Manisa'da otoyol çalışması sırasında kesilmekten kurtarılarak Antalya'daki Zeytinpark'a taşınan yaklaşık 1200 yıllık zeytin ağacından, bu yıl 90 kiloya yakın ürün bekleniyor. Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, ağacın meyvesine manevi değeri nedeniyle ilgi gösterildiğini belirterek, "Çok talep oluyor. '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenler var" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyol güzergahındaki araziden 2016 yılında sökülerek Antalya'ya getirilen ve tabelaya göre bu yıl 1211 ve 761 yaşlarına ulaşan iki zeytin ağacı, Zeytinpark'ta koruma altında yaşamını sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle kurtarılan ağaçlar, yeni yerlerinde yapılan bakımın ardından yeniden meyve vermeye başladı. 'Uslu' çeşidi iki ağacın zeytinleri, sofralık ve zeytinyağı olarak değerlendiriliyor.



Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyol güzergahındaki araziden 2016 yılında sökülerek Antalya'ya getirilen ve tabelaya göre bu yıl 1211 ve 761 yaşlarına ulaşan iki zeytin ağacı, Zeytinpark'ta koruma altında yaşamını sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle kurtarılan ağaçlar, yeni yerlerinde yapılan bakımın ardından yeniden meyve vermeye başladı. 'Uslu' çeşidi iki ağacın zeytinleri, sofralık ve zeytinyağı olarak değerlendiriliyor.

'ÇOK TALEP OLUYOR'


Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, iki ağacın meyvelerine, yaşları ve manevi değerleri dolayısıyla ilgi gösterildiğini söyledi. Çarkçıgil, "1200 ve 800 yıllık ağaçların meyvesi için çok talep oluyor. '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenler var. Tabii 1200 yaşındaki bir ağacın meyvesi ve zeytinyağı manevi olarak bile değerli" diye konuştu.




'ÇOK TALEP OLUYOR'Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, iki ağacın meyvelerine, yaşları ve manevi değerleri dolayısıyla ilgi gösterildiğini söyledi. Çarkçıgil, "1200 ve 800 yıllık ağaçların meyvesi için çok talep oluyor. '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenler var. Tabii 1200 yaşındaki bir ağacın meyvesi ve zeytinyağı manevi olarak bile değerli" diye konuştu.

İKİ AĞAÇTAN YAKLAŞIK 160 KİLO ÜRÜN


Yaklaşık 800 yıllık ağaçtan bu sezon 70, 1200 yıllık ağaçtan 90 kilograma yakın zeytin toplamayı beklediklerini belirten Çarkçıgil, "Her yıl olduğu gibi hasat döneminde zeytin verimliliğini koruyor ve zeytinlerini topluyoruz. İki ağacımız da 'uslu' cinsi zeytin. Genellikle yeşil olarak topluyoruz ve kuruyoruz. Bir kısmını da fazla olduğu zamanlarda yağ olarak sıkıyoruz" dedi.


'ŞÜPHELER VARDI AMA AĞAÇLARIMIZ TUTTU'


İki ağacın Akhisar'daki otoyol çalışmaları sırasında kesilmekten kurtarılarak Zeytinpark'a getirildiğini anlatan Çarkçıgil, "İlk önce tutar mı, tutmaz mı aşamasında biraz şüpheler vardı ama ağaçlarımız tuttu" dedi. Taşınma sırasında dalları budanan ağaçların, yeni yerlerinde özel bakımla toprağa uyum sağladığı belirtildi.



İKİ AĞAÇTAN YAKLAŞIK 160 KİLO ÜRÜNYaklaşık 800 yıllık ağaçtan bu sezon 70, 1200 yıllık ağaçtan 90 kilograma yakın zeytin toplamayı beklediklerini belirten Çarkçıgil, "Her yıl olduğu gibi hasat döneminde zeytin verimliliğini koruyor ve zeytinlerini topluyoruz. İki ağacımız da 'uslu' cinsi zeytin. Genellikle yeşil olarak topluyoruz ve kuruyoruz. Bir kısmını da fazla olduğu zamanlarda yağ olarak sıkıyoruz" dedi.'ŞÜPHELER VARDI AMA AĞAÇLARIMIZ TUTTU'İki ağacın Akhisar'daki otoyol çalışmaları sırasında kesilmekten kurtarılarak Zeytinpark'a getirildiğini anlatan Çarkçıgil, "İlk önce tutar mı, tutmaz mı aşamasında biraz şüpheler vardı ama ağaçlarımız tuttu" dedi. Taşınma sırasında dalları budanan ağaçların, yeni yerlerinde özel bakımla toprağa uyum sağladığı belirtildi.

ZEYTİNLERİ İÇİN AÇIK ARTIRMA PLANI


İki ağacın ürünleri, geçmiş yıllarda da manevi değeriyle gündeme geldi. 2018 yılında küçük ağaçtan 9, büyük ağaçtan 11 kilogram olmak üzere toplam 20 kilogram zeytin toplandı. O dönem, sınırlı miktardaki ürünün kilogramının 5 bin lira başlangıç bedeliyle açık artırmaya çıkarılması planlanmıştı.


YAŞLARI TABELADA


Yaşları orman mühendisleri tarafından belirlenen asırlık zeytin ağaçlarının önüne asılan tabelalarda, şu bilgilendirmede yer aldı: "Ben 1260'lı yıllarda dikildim. Bugün yaklaşık 760 yaşındayım. Manisa ili Akhisar ilçesi Zeytinliova Beldesi'nden otoyol çalışmalarında kesimden kurtarılarak 20 Nisan 2016 tarihinde Antalya Zeytinpark'a geldim. Ben 820'li yıllarda dikildim. Bugün yaklaşık 1200 yaşındayım. Manisa ili Akhisar ilçesi Zeytinliova Beldesi'nden otoyol çalışmalarında kesimden kurtarılarak 20 Nisan 2016 tarihinde Antalya Zeytinpark'a geldim."



ZEYTİNLERİ İÇİN AÇIK ARTIRMA PLANIİki ağacın ürünleri, geçmiş yıllarda da manevi değeriyle gündeme geldi. 2018 yılında küçük ağaçtan 9, büyük ağaçtan 11 kilogram olmak üzere toplam 20 kilogram zeytin toplandı. O dönem, sınırlı miktardaki ürünün kilogramının 5 bin lira başlangıç bedeliyle açık artırmaya çıkarılması planlanmıştı.YAŞLARI TABELADAYaşları orman mühendisleri tarafından belirlenen asırlık zeytin ağaçlarının önüne asılan tabelalarda, şu bilgilendirmede yer aldı: "Ben 1260'lı yıllarda dikildim. Bugün yaklaşık 760 yaşındayım. Manisa ili Akhisar ilçesi Zeytinliova Beldesi'nden otoyol çalışmalarında kesimden kurtarılarak 20 Nisan 2016 tarihinde Antalya Zeytinpark'a geldim. Ben 820'li yıllarda dikildim. Bugün yaklaşık 1200 yaşındayım. Manisa ili Akhisar ilçesi Zeytinliova Beldesi'nden otoyol çalışmalarında kesimden kurtarılarak 20 Nisan 2016 tarihinde Antalya Zeytinpark'a geldim."

ANTALYA'NIN AKCİĞERİNDE KORUNUYORLAR


Diğer yandan 'Antalya'nın akciğeri' olarak adlandırılan, 2 milyon 630 bin metrekarelik Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ATB tarafından 20 yıllığına kiralandı. Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın da aralarında bulunduğu kurumların ortaklığıyla oluşturulan Zeytinpark A.Ş. tarafından alanda temizlik, bakım ve ağaçlarda gençleştirme çalışmaları yapıldı. Tarımsal üretimin sürdürüldüğü Zeytinpark'ta, çocukların doğayı tanıması ve koruma bilinci kazanmasına yönelik etkinlikler de düzenleniyor. 

ANTALYA'NIN AKCİĞERİNDE KORUNUYORLARDiğer yandan 'Antalya'nın akciğeri' olarak adlandırılan, 2 milyon 630 bin metrekarelik Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ATB tarafından 20 yıllığına kiralandı. Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın da aralarında bulunduğu kurumların ortaklığıyla oluşturulan Zeytinpark A.Ş. tarafından alanda temizlik, bakım ve ağaçlarda gençleştirme çalışmaları yapıldı. Tarımsal üretimin sürdürüldüğü Zeytinpark'ta, çocukların doğayı tanıması ve koruma bilinci kazanmasına yönelik etkinlikler de düzenleniyor.&nbsp;
Başlıklar :1200 yıllık zeytin ağacımanisaantalyazeytinpark
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