Otoyol çalışmasında kesilecekti: 1200 yıllık ağacın meyvesine talep yağıyor

İKİ AĞAÇTAN YAKLAŞIK 160 KİLO ÜRÜN





Yaklaşık 800 yıllık ağaçtan bu sezon 70, 1200 yıllık ağaçtan 90 kilograma yakın zeytin toplamayı beklediklerini belirten Çarkçıgil, "Her yıl olduğu gibi hasat döneminde zeytin verimliliğini koruyor ve zeytinlerini topluyoruz. İki ağacımız da 'uslu' cinsi zeytin. Genellikle yeşil olarak topluyoruz ve kuruyoruz. Bir kısmını da fazla olduğu zamanlarda yağ olarak sıkıyoruz" dedi.





'ŞÜPHELER VARDI AMA AĞAÇLARIMIZ TUTTU'





İki ağacın Akhisar'daki otoyol çalışmaları sırasında kesilmekten kurtarılarak Zeytinpark'a getirildiğini anlatan Çarkçıgil, "İlk önce tutar mı, tutmaz mı aşamasında biraz şüpheler vardı ama ağaçlarımız tuttu" dedi. Taşınma sırasında dalları budanan ağaçların, yeni yerlerinde özel bakımla toprağa uyum sağladığı belirtildi.







