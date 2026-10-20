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Adana’da hedef alınan aile dehşeti yaşıyor: 3 saldırı sonrası damda uyuyorlar

Adana’da hedef alınan aile dehşeti yaşıyor: 3 saldırı sonrası damda uyuyorlar

11:22, 20/10/2026, Salı
IHA
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Adana’da hedef alınan aile dehşeti yaşıyor: 3 saldırı sonrası damda uyuyorlar

Adana’da evine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atılan Hatice Taş, "Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, kendilerini bizim ihbar ettiğimizi düşünerek bize husumet beslemeye başladılar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz 16 Ekim 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir evin kapısına el yapımı patlayıcı attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, geçtiğimiz 16 Ekim 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir evin kapısına el yapımı patlayıcı attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2’si çocuk 5 kişi panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin kontrolünü yaptı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen kişi veya kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2’si çocuk 5 kişi panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin kontrolünü yaptı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen kişi veya kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük"

Maddi hasar meydana gelen evde temizlik çalışmalarını sürdüren ev sahibi Hatice Taş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Evlerine 3’üncü kez saldırı gerçekleştiğini söyleyen Taş, "Şüpheliler, daha önce oğlumu çiftliğe götürerek darp edip caddeye atmıştı. Daha sonra evimizi kurşunladılar.

"Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük"Maddi hasar meydana gelen evde temizlik çalışmalarını sürdüren ev sahibi Hatice Taş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Evlerine 3’üncü kez saldırı gerçekleştiğini söyleyen Taş, "Şüpheliler, daha önce oğlumu çiftliğe götürerek darp edip caddeye atmıştı. Daha sonra evimizi kurşunladılar.

Son olay günü hep birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi geldi. Sokağa kaçmak istedik ancak evden çıkamadık. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, kendilerini bizim ihbar ettiğimizi düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. ‘Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız’ diyerek tehdit etmeye devam ediyorlar" dedi.

Son olay günü hep birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi geldi. Sokağa kaçmak istedik ancak evden çıkamadık. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, kendilerini bizim ihbar ettiğimizi düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. ‘Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız’ diyerek tehdit etmeye devam ediyorlar" dedi.

"Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum"

Aileden birinin öldürülmesinden endişe ettiklerini kaydeden Taş, "Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum. Bu olaydan sonra burada kalmamıza izin vermeyeceklerini, oğlumu da öldürebileceklerini düşünüyorum.

"Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum"Aileden birinin öldürülmesinden endişe ettiklerini kaydeden Taş, "Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum. Bu olaydan sonra burada kalmamıza izin vermeyeceklerini, oğlumu da öldürebileceklerini düşünüyorum.

Buradan yetkililere sesleniyorum; can güvenliğimiz yok. Allah rızası için bize yardımcı olun. Oğlumu öldürecekler, küçük kızım var. Okula ve pazara korkarak gidiyoruz. Korkudan damda yatıp kalkıyoruz. Hastanedeki tedavilerim yarım kaldı, psikolojik tedavi görüyorum. Perişan olduk" şeklinde konuştu.

Buradan yetkililere sesleniyorum; can güvenliğimiz yok. Allah rızası için bize yardımcı olun. Oğlumu öldürecekler, küçük kızım var. Okula ve pazara korkarak gidiyoruz. Korkudan damda yatıp kalkıyoruz. Hastanedeki tedavilerim yarım kaldı, psikolojik tedavi görüyorum. Perişan olduk" şeklinde konuştu.
Başlıklar :AdanaPatlayıcıEv
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