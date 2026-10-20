Adana’da hedef alınan aile dehşeti yaşıyor: 3 saldırı sonrası damda uyuyorlar

Son olay günü hep birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi geldi. Sokağa kaçmak istedik ancak evden çıkamadık. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, kendilerini bizim ihbar ettiğimizi düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. ‘Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız’ diyerek tehdit etmeye devam ediyorlar" dedi.