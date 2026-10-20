Sarı ışık kuralı değişti: Trafik ışıkları için ezber bozan karar
Trafik ışıklarında sürücüleri ve yayaları ilgilendiren yeni bir uygulama yürürlüğe girdi. Yayalara yeşil ışık yanarken dönüş yapan araçlar için yanıp sönen sarı ışık uygulaması genel kural olarak kaldırıldı. Peki, aynı sistem Türkiye'de de değişecek mi?
Kavşaklarda araçlarla yayaların aynı anda geçiş yapmasına ilişkin kurallar yeniden gündemde.
İspanya'da 1 Ekim itibarıyla hayata geçirilen düzenleme, özellikle dönüş yapan sürücüler ile karşıdan karşıya geçen yayaların karşılaştığı noktalarda yeni bir dönem başlattı.
İspanya'da yürürlüğe giren düzenlemeyle, yayalara yeşil ışık yanarken dönüş yapan araçlara aynı anda yanıp sönen sarı ışık verilmesine yönelik uygulama genel kural olarak sona erdi. Peki, yeni düzenleme Türkiye'de de geçerli mi?
Trafik ışıklarında yeni düzenleme
İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) tarafından hayata geçirilen düzenleme, özellikle dönüş yapan araçlarla karşıdan karşıya geçen yayaların yollarının kesiştiği kavşakları ilgilendiriyor. Önceki uygulamada bazı noktalarda yayalara yeşil ışık yanarken dönüş yapan araçlara da yanıp sönen sarı ışık verilebiliyordu.
Yeni düzenlemeyle bu eş zamanlı uygulama genel kural olarak sona ererken teknik gerekçelerle gerekli görülen noktalarda istisnalara izin verilebiliyor.
Türkiye'de geçerli olacak mı?
İspanya'da yürürlüğe giren düzenleme Türkiye'de otomatik olarak geçerli değil. Türkiye'de trafik ışıklarına ilişkin mevcut kurallar uygulanmaya devam ediyor. Yanıp sönen sarı ışık, sürücülerin dikkatli olması ve yavaşlayarak kontrollü biçimde ilerlemesi gerektiğini belirtiyor.
İspanya'daki değişikliğin Türkiye'de de uygulanacağına ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor.