GündemAcılı baba uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu
İSTANBUL

Düşen jetin pilotunun babası cenazeleri getiren uçağın pilotuna kızını sordu

Acılı baba uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu

İran'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş'in babası Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın askeri pilotuna kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını sordurdu.

Haber MerkeziIHA
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşmüş, Başaran Holding'e ait olan uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşmüş, Başaran Holding'e ait olan uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da düşen Challenger 604 tipi Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş'in babası, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın pilotuna kızını sordurmak istedi. Emekli pilot Vasıf Gebeş, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ni arayarak kendisini tanıttı ve kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını cenazeleri taşıyan uçağın pilotuna sorulmasını rica etti. Acılı babanın ricasını kırmayan hava trafik kontrolörü cenazeleri taşıyan uçağın askeri pilotu ile irtibata geçti. Ancak uçağın pilotu gerekli yerlere bilgi verdiğini ve bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi.

  • O anlarda kule ile pilot arasında şu konuşmalar gerçekleşti:
  • Kule: 'Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. Onun için bilgi almak istedim.
  • Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem
  • Kule: Anlaşıldı teşekkürler.

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