DünyaDüşen jetteki cenazeler Türkiyeye ulaştı
ORTADOĞU

​Düşen jetteki cenazeler Türkiye'ye ulaştı

Düşen jetteki cenazeler Türkiye'ye ulaştı

Geçtiğimiz pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin DNA sonuçları açıklandı. 10 cenaze Türkiye'ye getirildi. Diyarbakır'a inerek yakıt ikmali yapan uçak, İstanbul!a geçti. Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin daha sonra getirileceği öğrenildi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Düşen jette hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri getirildi.
Düşen jette hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri getirildi.

Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin DNA testi sonuçları açıklandı, sadece kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı. İran resmi haber ajansı, 10 cenazenin teslim edildiğini duyurdu. Cenazeler Türkiye'ye ulaştı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu. 10 kişinin cenazesi Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildi.

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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer

Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı geldi

Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.

Cenazeler Yenibosna'da Adli Tıp Kurumu'nda

Cenazeleri taşıyan uçak öğle saatlerinde de Atatürk Havalimanı’na indi. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, cenaze araçlarıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Cenazeler, cenaze araçlarıyla Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran’dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a döndüğü kaydedildi. Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi. Bu arada pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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