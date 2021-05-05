Adalar’da ürküten iddia: Sağlıklı atları ruam hastası atlarla aynı yere kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan fayton atlarından 978 tanesinin kaybolduğuna ilişkin ortaya atılan iddialar sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, 860 atın sahiplendirildiği, 224 atın ise çeşitli sebeplerden dolayı itlaf edildiğini belirtilmişti. 224 atın itlafına ilişkin ilk kez yapılan açıklama sonrası gözler yeniden İBB’ye çevrildi. Adalar’da yaşayan vatandaşlar ise, sağlıklı olan atlar ile ruam hastası atların aynı alanda tutularak hastalığın yayılmasına neden olduklarını ve çok sayıda atın bu şekilde itlaf edildiğini iddia etti. Öte yandan atların gömüldüğü alan ise havadan görüntülendi.

İHA Adalar sakinleri, sağlıklı atların ruam hastası atlarla birlikte kasıtlı olarak aynı ortama kapatıldığını ve hastalığın yayılması sonrası çok sayıda atın itlaf edildiğini iddia etti.

“2 ay sonra yapılan muayenelerde gerçek ortaya çıktı”

Olaya ilişkin konuşan Adalar sakinlerinden Hüseyin Balcılar, “Adanın çeşitli alanlarında atlar besleniyordu. Daha sonra bu atlar İSPARK alanında karantina adı altında bir araya toplandı. Sağlıklı atların yanına ruam hastası olan atlarda getirilince hastalık diğer atlara da sıçradı. 2 ay sonra yapılan muayenelerde gerçekler ortaya çıktı.

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İHA Atların gömüldüğü alan havadan görüntülendi.

Ruam hastası olan atların sağlıklı atlarla neden aynı ortama konulduğunu anlama konusunda zorluk çekiyoruz. Böyle bir yönetim şekli düşünemiyorum. Bu işin suçlusu o atları o alanda toplayandır. Başka kimse olamaz. Ben burada gördüklerimi söylüyorum. İmamoğlu’nun yaptığı açıklama benim için bir şey ifade etmiyor” diye konuştu.

İHA





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GÜNDEM Adalar'daki atların 224'ü bakımsızlıktan ölmüş

FOTOĞRAF 6 Adalar’da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB’nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB satın adlıkları atların bir kısmını Büyükada’da bulunan İSPARK ahırında tutuyor. Atların ahırda tutulması hayvanseverler tarafından tepki çekerken ahır havadan görüntülendi. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor <br> <br> Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı atların neredeyse hepsini Büyükada İSPARK ahırında tutuyor. 4 bin liraya satın alıp ücretsiz olarak Türkiye’nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor... Biz Adaların Atları Platformu olarak bunların denetlenmesini, kötü durumda olanların Adalar’a geri getirilmesini istiyoruz. Adalar’da İSPARK’ta Büyükada ahırında tutulan atların atlı zabıta olarak kullanılan 10 tanesi dışında, hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı. Bir yılı aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef” dedi. Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda <br> <br> Adaların Atları Platformu üyesi İdil Özsöyler, “Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda. O zamandan beri de bugüne kadar kalan 110 ya da 130 at kaldığını duyuyorum, hapsedildiler. Bunları 800 küsuru bedelsiz sahiplendirildi. İBB’nin satın aldığı atların İBB TV’de ekranlarda fotoğraf olarak var... En son benim hatırladığım önce bin 167 dedi galiba. Sonra bin 204 dedi. At satın aldı. Geriye kalan Atlar ne oldu Şu anda doğan taylar da var. Aradaki artlar nereye gitti. Hareketsizlikten öldü. Yetersiz bir padok alanı var... Gerçi şu anda atlar 110 kaldığı için padok alanına düzenli çıkartılabilirler. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla düzenli padok alanına da çıkartılmıyorlar” şeklinde konuştu. İBB Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) satın aldığı atların bir kısmını Büyükada İSPARK ahırına hapis etti. Atların tutulduğu ahır havadan görüntülendi.

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