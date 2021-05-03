Adalar'daki atların 224'ü bakımsızlıktan ölmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

"860'ı sahiplendirildi 224 at öldü"

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar'daki faytona koşulan atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Bilindiği üzere İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı kararı doğrultusunda 1179 atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 tayın kayda alınması ile toplam 1199 at İBB uhdesinde yer almıştır. Bununla birlikte, İBB Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli ve 403 numaralı kararı doğrultusunda atların sahiplendirilmesi işlemleri tamamlanarak, toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'si şahıslara, 5'i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar’daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 atın bakımı sürdürülmektedir."

GÜNDEM İBB 2 ayda 60 atı telef etti

FOTOĞRAF 6 Adalar’da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB’nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB satın adlıkları atların bir kısmını Büyükada’da bulunan İSPARK ahırında tutuyor. Atların ahırda tutulması hayvanseverler tarafından tepki çekerken ahır havadan görüntülendi. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor <br> <br> Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı atların neredeyse hepsini Büyükada İSPARK ahırında tutuyor. 4 bin liraya satın alıp ücretsiz olarak Türkiye’nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor... Biz Adaların Atları Platformu olarak bunların denetlenmesini, kötü durumda olanların Adalar’a geri getirilmesini istiyoruz. Adalar’da İSPARK’ta Büyükada ahırında tutulan atların atlı zabıta olarak kullanılan 10 tanesi dışında, hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı. Bir yılı aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef” dedi. Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda <br> <br> Adaların Atları Platformu üyesi İdil Özsöyler, “Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda. O zamandan beri de bugüne kadar kalan 110 ya da 130 at kaldığını duyuyorum, hapsedildiler. Bunları 800 küsuru bedelsiz sahiplendirildi. İBB’nin satın aldığı atların İBB TV’de ekranlarda fotoğraf olarak var... En son benim hatırladığım önce bin 167 dedi galiba. Sonra bin 204 dedi. At satın aldı. Geriye kalan Atlar ne oldu Şu anda doğan taylar da var. Aradaki artlar nereye gitti. Hareketsizlikten öldü. Yetersiz bir padok alanı var... Gerçi şu anda atlar 110 kaldığı için padok alanına düzenli çıkartılabilirler. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla düzenli padok alanına da çıkartılmıyorlar” şeklinde konuştu. İBB Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) satın aldığı atların bir kısmını Büyükada İSPARK ahırına hapis etti. Atların tutulduğu ahır havadan görüntülendi.

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