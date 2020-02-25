Gündem İBB 2 ayda 60 atı telef etti
POLİTİKA

İBB 2 ayda 60 atı telef etti

Adalar’daki fayton krizi büyüyor. Büyükada’da geçtiğimiz aylarda görülen ve çok sayıda atın telef olmasına neden olan salgın hastalık sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde alınan kararların uygulanmaması faytoncuları isyan ettirdi.

Fatih Özer Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto düzenlenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto düzenlenmişti.

Mecliste 277 adet tescilli fayton plakasının 300 bin TL bedelle, atların adedinin de 4 bin TL bedel ile İBB tarafından satın alınması teklifi oybirliği ile kabul edilmişti. Ancak, CHP’li İBB ve Adalar Belediyesi’nin verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyleyen faytoncular anlaşmaktan vazgeçti. Faytoncu temsilcisi Sinan Kılıç, CHP’li İBB yönetiminin atlara iyi bakamadığı için 60 beygirin telef olduğunu söyledi. Kılıç, “Her zaman hareket halinde olması gereken atları ahırlara kapattılar. Haftalardır ahırlarda olan ve hiç hareket etmeyen atlar bir bir telef olmaya başladı. Her gün 1 ya da 2 at telef oluyor. Bir önlem alınmadığı takdirde telef olan hayvan sayısı artacaktır” dedi.

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