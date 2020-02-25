İBB 2 ayda 60 atı telef etti

Mecliste 277 adet tescilli fayton plakasının 300 bin TL bedelle, atların adedinin de 4 bin TL bedel ile İBB tarafından satın alınması teklifi oybirliği ile kabul edilmişti. Ancak, CHP’li İBB ve Adalar Belediyesi’nin verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyleyen faytoncular anlaşmaktan vazgeçti. Faytoncu temsilcisi Sinan Kılıç, CHP’li İBB yönetiminin atlara iyi bakamadığı için 60 beygirin telef olduğunu söyledi. Kılıç, “Her zaman hareket halinde olması gereken atları ahırlara kapattılar. Haftalardır ahırlarda olan ve hiç hareket etmeyen atlar bir bir telef olmaya başladı. Her gün 1 ya da 2 at telef oluyor. Bir önlem alınmadığı takdirde telef olan hayvan sayısı artacaktır” dedi.

GÜNDEM Adalar'daki faytonlar İBB'ye geçti: Plaka başına 300 bin lira ödenecek