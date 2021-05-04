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POLİTİKA

İBB'de 'kayıp at' krizi: Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarından 978 tanesinin kaybolduğu ortaya çıkmıştı. İBB, yaptığı açıklamada atların 224'ünün öldüğünü 860'ının ise sahiplendirildiğini açıklamıştı. Söz konusu gelişmelerin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen CHP'li İBB yönetimi, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'u görevden aldı.

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İBBde kayıp at krizi: Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü görevden alındı
Arşiv

İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

İBB bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiğini duyurmuştu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi, atların akıbetine ilişkin yeterli kanıtları kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Tüm bu tartışmaların üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü görevden alındı

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Nuri Coşkun görevinden alındı.

Müdürlüğün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında 16.04.2021 tarihinde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak göreve başlayan Fevzi Karaağaç, evli ve iki çocuk babasıdır" ifadeleri yer aldı.

Adalar'daki atların 224'ü bakımsızlıktan ölmüş
GÜNDEM
Adalar'daki atların 224'ü bakımsızlıktan ölmüş

İBB 2 ayda 60 atı telef etti
GÜNDEM
İBB 2 ayda 60 atı telef etti

İBB Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetti
FOTOĞRAF 6
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Adalar’da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB’nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB satın adlıkları atların bir kısmını Büyükada’da bulunan İSPARK ahırında tutuyor. Atların ahırda tutulması hayvanseverler tarafından tepki çekerken ahır havadan görüntülendi.
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Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor <br> <br> Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı atların neredeyse hepsini Büyükada İSPARK ahırında tutuyor. 4 bin liraya satın alıp ücretsiz olarak Türkiye’nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor...
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Biz Adaların Atları Platformu olarak bunların denetlenmesini, kötü durumda olanların Adalar’a geri getirilmesini istiyoruz. Adalar’da İSPARK’ta Büyükada ahırında tutulan atların atlı zabıta olarak kullanılan 10 tanesi dışında, hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı. Bir yılı aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef” dedi.
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Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda <br> <br> Adaların Atları Platformu üyesi İdil Özsöyler, “Atlar ahırlarında hapsolmuş durumda. O zamandan beri de bugüne kadar kalan 110 ya da 130 at kaldığını duyuyorum, hapsedildiler. Bunları 800 küsuru bedelsiz sahiplendirildi. İBB’nin satın aldığı atların İBB TV’de ekranlarda fotoğraf olarak var...
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En son benim hatırladığım önce bin 167 dedi galiba. Sonra bin 204 dedi. At satın aldı. Geriye kalan Atlar ne oldu Şu anda doğan taylar da var. Aradaki artlar nereye gitti. Hareketsizlikten öldü. Yetersiz bir padok alanı var...
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Gerçi şu anda atlar 110 kaldığı için padok alanına düzenli çıkartılabilirler. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla düzenli padok alanına da çıkartılmıyorlar” şeklinde konuştu.
İBB Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) satın aldığı atların bir kısmını Büyükada İSPARK ahırına hapis etti. Atların tutulduğu ahır havadan görüntülendi.
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