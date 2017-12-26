Adalet Bakanı Gül'den KHK'daki tartışılan maddeye ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, '15 Temmuz'da sivillere ceza muafiyeti' polemiğiyle ilgili olarak "Milis yorumları için hukuki dayanak yok" dedi. Gül'ün öne çıkan açıklamaları şöyle:

Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor.

Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." dedi.

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