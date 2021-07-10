Gündem Çocukların tehlikeli serinleme eğlencesi
ADANA

Çocukların tehlikeli serinleme eğlencesi

Adana’nın Kozan ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, serinlemek için tehlikeye aldırmadan sulama kanallarına akın etti.

Haber Merkezi İHA
Adana haber: Sıcaktan bunalan çocuklar kanala akın etti
Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen gençler serinlemek için sulama kanalına giriyorlar.

Adana'da her yaz sıcaklarla beraber serinlemek için sulama kanalına giren onlarca kişi boğuluyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen gençler serinlemek için sulama kanalına giriyorlar.

derecenin üzerine çıkan sıcaklar, hayatı olumsuz etkiliyor.
derecenin üzerine çıkan sıcaklar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde de nem ile 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Denize, yaylalara gitme imkanı bulamayan gençler, serinlemek için çareyi en yakın kanala girmekte buluyor.

Adana Emniyeti yayımladı: Boğulmaların önüne geçmek için ünlüler uyardı
HAYAT
Adana Emniyeti yayımladı: Boğulmaların önüne geçmek için ünlüler uyardı

Yüzmeyi kanalda öğrendiklerini ifade eden gençler, her türlü tehlikeyi de görmezden geliyor.
Yüzmeyi kanalda öğrendiklerini ifade eden gençler, her türlü tehlikeyi de görmezden geliyor.

Çocukluklarından beri kanalda yüzdüklerini ve yüzmeyi de kanalda öğrendiklerini ifade eden gençler, her türlü tehlikeyi de görmezden geliyor.

Günün kahramanı: Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı
GÜNDEM
Günün kahramanı: Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı

Çocukların tehlikeli eğlencesi.
Çocukların tehlikeli eğlencesi.

Kanalda yüzen bir genç, “Sıcak çok. Kanalda yüzüyoruz. Korkmuyoruz dikkat ediyoruz. Çimiyoruz. Kanalda yüzme öğrendim. Çok güzel keyifli” dedi.

Abone Ol Google News
Seri üretime geçiyor

Seri üretime geçiyor

​Savunma Sanayii Başkanı iki müjde birden verdi.
Servet doğurdu

Servet doğurdu

​Tek batında tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi.
Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi: Tertemiz

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

​Ülke tarihinin ilk Müslüman lideri Abiy Ahmet'in mücadelesi

​İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.

PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.