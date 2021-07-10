Çocukların tehlikeli serinleme eğlencesi

Adana'da her yaz sıcaklarla beraber serinlemek için sulama kanalına giren onlarca kişi boğuluyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen gençler serinlemek için sulama kanalına giriyorlar.
Adana’nın Kozan ilçesinde de nem ile 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Denize, yaylalara gitme imkanı bulamayan gençler, serinlemek için çareyi en yakın kanala girmekte buluyor.
Çocukluklarından beri kanalda yüzdüklerini ve yüzmeyi de kanalda öğrendiklerini ifade eden gençler, her türlü tehlikeyi de görmezden geliyor.
Kanalda yüzen bir genç, “Sıcak çok. Kanalda yüzüyoruz. Korkmuyoruz dikkat ediyoruz. Çimiyoruz. Kanalda yüzme öğrendim. Çok güzel keyifli” dedi.