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Gündem Günün kahramanı Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı
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Günün kahramanı: Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı

Tüm uyarılara ve tehlikeye rağmen sıcaktan bunalan genç ve çocuklar sulama kanalına giriyor. Son olarak Adana'da faciadan dönüldü. Serinlemek için sulama kanalına giren iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören kebapçı Murat Alpay, tereddüt etmeden atladığı kanalda yaklaşık 200 metrelik mücadele sonucu çocukları kurtarmayı başardı.

Haber Merkezi İHA
Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı.
Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı.

Adana yerel haberlerine göre; Serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki sulama kanalına giren Sadık Apsalcı (15) ile arkadaşı Süleyman Yağız Erdoğan (15) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Kanal kenarında kebapçılık yapan 56 yaşındaki Murat Alpay olayı görür görmez çocukları kurtarmak için tereddüt etmeden sulama kanalına atladı. Alpay, önce Sadık A’yı kurtardı.

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Neredeyse kendisi de boğuluyordu

Daha sonra ise Süleyman Yağız E.’ye ulaşmayı başaran kebapçı, kanal kenarında tutacak bir yer olmadığı için çocukla birlikte kendi de sürüklenmeye başladı. Bu nedenle çocuğun su yutup boğulmaması için ters yatıp çocuğu da gögsüne yatırıp suda sürüklenirken tutunacak bir yer aramaya başladı. Alpay’da tam yorulup batmak üzereyken çevredeki vatandaşların da yardımıyla karaya çıkmayı başardı.


  • Süleyman Yağız E, olay yerine sevk edilen ambulansla alındı. Ambulans içinde ilk müdahale yapılan çocuk ‘’Ben anneme babam ne diyeceğim ben ne yaptım’’ diyerek ağladı. Çocuk Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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"Bir daha asla kanala yüzmeye girmeyeceğim"

Durumu iyi olan Sadık A. bir süre sonra arkadaşını görmek için ambulansın yanına geldi. Çok korktuğu için titreyen Sadık A. serinlemek için sulama kanalına girdiklerini belirterek, "Onu kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Bir abi atladı, ilk beni daha sonra onu kurtardı. Çok yüzdük ve yorulduk o yüzden çıkamadık. Bir daha asla kanala yüzmeye girmeyeceğim’’ dedi.

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Gölde boğulan çocuğunun cansız bedenini gören anne ağıtlar yaktı
Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj gölüne giren 15 yaşındaki Hasan İnce, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin sudan çıkarılmasıyla yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

"Suya girmesinler çok tehlikeli"

Murat Alpay da gencin suda batıp çıktığını görünce hemen kanala atladığını anlatarak, "Çocuk burada batıp çıkıyordu hemen suya atladım göğsüme yatırdım. Burada çok fazla kişiyi kurtardım belki 20 kişi olmuştur. Çocuğu ileriye kadar götürdüm sudan çıkacak yer yoktu bir yerleri tutmaya çalıştım ama tutamadım daha sonra vatandaşlar ellerini uzattılar o şekilde çıktık. Ben boğulurum diye hiç korkmadım çünkü daha önce çok çocuk kurtardım. Çocuklara sesleniyorum burada suya girmesinler çok tehlikeli. O çocuk aslan gibi ama ben atlamasam gitmişti. Köprü altında ben de fenalaştım. Elim ayağım hala titriyor. Ben 56 yaşında bir adamım zor kurtardım. Ben de gidiyordum, Allah’tan çocuk çırpınmadı. Çırpınıp panik yapsa ben de gitmiştim. Ama ona fırsat vermedim göğsüme yatırdım çocuğu o şekilde çıkardım" diye konuştu.

Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlunun boğulduğu yere her gün gidip gözyaşı döküyor
FOTOĞRAF 7
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Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, 15 Mayıs Cuma günü koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kendilerine verilen 4 saatlik iznin bitimine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz, suda çırpınmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik botu tarafından yapılan yüzey aramasından bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine çağrılan Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Mustafa Boz'un cansız bedenini ırmağa girdiği yerin çok yakınında, dipte kolu ağaç köküne takılmış olarak buldu.
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Haberi alıp, olay yerine gelen baba Kerem Boz, sağlık ve güvenlik görevlilerini görünce, 'Mustafa’m' diyerek feryat etti. Beş yıldızlı bir otelde cankurtaran olarak çalışan acılı babayı arkadaşları ve görevliler güçlükle sakinleştirdi.
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Olayın ardından her gün aynı noktaya gelerek, Neden Mustafa'm, neden? diyerek gözyaşı döken Kerem Boz, oğlunun çok iyi ve okulda da başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Kerem Boz, Manavgat Irmağı'nda özellikle iskelelerin olduğu yerlerde kapı olmadığını söyleyerek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.
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Kerem Boz, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine, oğlunu kaybettiği günden bu yana hayatının kötüleştiğini söyleyerek, Ben tam 20 günden bu yana her gün buralardayım. Halime bakın, halimi anlarsınız. Benim canım gitti, artık geri gelmeyecek. Başka Mustafaların canı yanmasın, başka anaların babaların canı yanmasın. Allah rızası için devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bu iskelelere kapı yaptırsınlar. Yukarı tabela koymuşlar ama okuma yazma bilmeyen biri gelse ne olacak? Kimse acı yaşamasın, kimse evladını kaybetmesin. Ben evladımı kaybettim, başka canlar yanmasın dedi.
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Manavgat'ta her sene birçok gencin ırmakta boğulduğunu vurgulayan Kerem Boz, onları ırmağa girmemeleri konusunda uyardı. Manavgat'ta 3-4 kilometre ileride denizin olduğunu söyleyen Boz, gençlere, Serinlemek istiyorsanız denize gidin. Irmağa girerek, annenize, babanıza böyle bir acı yaşatmayın. Nereye giderseniz onlara söyleyin diye seslendi.
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Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlunun boğulduğu yere her gün gidip gözyaşı döküyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde mayıs ayında sokağa çıkma izninin bitmesine 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda boğulan 16 yaşındaki Mustafa Boz'un, 49 yaşındaki babası Kerem Boz, olaydan sonra her gün oğlunun cansız bedeninin çıkarıldığı yere gelerek gözyaşı döküyor. Irmakta bulunan iskelelere kapı yapılmasını isteyen Boz, "Benim canım yandı, başka anaların babaların canı yanmasın. Başka canlar yanmasın" dedi.


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