Hayat Adana Emniyeti yayımladı Boğulmaların önüne geçmek için ünlüler uyardı
AKTÜEL

Adana Emniyeti yayımladı: Boğulmaların önüne geçmek için ünlüler uyardı

Adana Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz 10 yıl içinde 260 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı boğulmaların önüne geçmek için “Bir Nefes Hayat” projesi kapmasında aralarında Meltem Cumbul, Ayça Varlıer ve Altan Erkekli’nin yer aldığı bir klip yayımladı.

Haber Merkezi İHA
Adana Emniyeti yayımladı: Boğulmaların önüne geçmek için ünlüler uyardı
Klipte boğulmaların yüzde 95’nin tedbirsizlik ve bilinçsizlikten kaynaklandığı aktarıldı.

Adana’da havanın ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyen özellikle çocuklar sulama kanallarına girerek canlarını tehlikeye atmaya başladı. Bu yıl sadece mayıs ve haziran aylarında 8 kişi boğularak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 10 yıl içinde ise 260 kişi serinlemek isterken boğuldu.

İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü boğulmaların önüne geçmek için sulama kanallarında yaz boyu nöbet tutarak önceki yıllara göre boğulma oranlarını düşürse de şehri dört bir tarafından sulama kanalı geçtiği için bu rakamı sıfıra indiremedi. Bu nedenle Emniyet Müdürlüğü “Bir Nefes Hayat” projesi başlattı. Bu proje kapsamında polis aralarında Meltem Cumbul, Ayça Varlıer ve Altan Erkekli’nin de yer aldığı bir klip hazırlattı.

İHA

Klibin başlangıcında boğulma olaylarının yapıldığı haberler yer alırken, “Gencecik hayatlar parlayan gözler bu sularda son buluyor” denildi.

Daha sonra ise Meltem Cumbul, “Türkiye’de yılda bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz” diye sordu.

İHA

Ardından Ayça Varlıer, “Girdi ve çıkamadı”, Altan Erkekli, “Ölüme balıklama atladı”, Ayça Varlıer, “Serinlemek için girdi” derken daha sonra sanatçılar sırasıyla “Biz bu haberleri görmek istemiyoruz bu haberleri duydukça boğuluyorum, serinlemek için yüreğimizi yakmak, akıntıya kapılma, yüzme biliyor olabilirsin ama akıntıya karşı koyamazsın. Bana bir şey olmaz deme sadece 30 saniyede boğulursun hem de bu kadar kısa sürede. Hadi çık o sudan uzat elini” diyerek uyarıda bulundu.


  • Ayrıca klipte boğulmaların yüzde 95’nin tedbirsizlik ve bilinçsizlikten kaynaklandığı aktarıldı.

Şifa arayan hastalar bu çeşmeye geliyor
HAYAT
Şifa arayan hastalar bu çeşmeye geliyor

Antik kenti ayağa kaldırmak için iğneyle kuyu kazıyorlar: Çok küçük bir eserin yapımı bile 10 gün sürüyor
HAYAT
Antik kenti ayağa kaldırmak için iğneyle kuyu kazıyorlar: Çok küçük bir eserin yapımı bile 10 gün sürüyor

15 gün önce cezaevinden çıktı 10 günde 9 motosiklet çaldı: Yine tutuklandı
GÜNDEM
15 gün önce cezaevinden çıktı 10 günde 9 motosiklet çaldı: Yine tutuklandı

Antalya’da korkutan hortum
GÜNDEM
Antalya’da korkutan hortum

Uyanır uyanmaz spora koşmayın: İlk 3 saatte kalp krizi riski var
HAYAT
Uyanır uyanmaz spora koşmayın: İlk 3 saatte kalp krizi riski var
Abone Ol Google News
Gramı 10 TLbirden yükselebilir

Gramı 10 TL
birden yükselebilir

​Altında gözler bu akşamki faiz kararında.
Rakip Hollandadan

Rakip Hollanda'dan

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Cumhurbaşkanı Azerbaycanda

Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da

​Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap ediyor.

​Sinovac randevuları MHRS'den yeniden verilmeye başlandı.

En çok satışlarını artıran ve kazandıran şirket oldu

Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamayı duyurdu.

​Ticaret Bakanı Muş: 1 ton kokain ele geçirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.